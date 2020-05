Mara Venier incidente a Domenica In in diretta: le sue condizioni

Mara Venier incidente in diretta a Domenica In: le sue attuali condizioni di salute

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della nostra televisione. Considerata la zia Italiana, tutti le vogliono bene e sono molto affezionate a lei. Per questo motivo oggi ha preoccupato molto i suoi fans quando ha cominciato la diretta di Domenica In.

Mara Venier e l’incidente prima di cominciare la puntata, i fans preoccupati

“Sto tentando di andare in onda” comincia così Mara, rivelando subito ai telespettatori che ci sono dei problemi. “Ci provo ad andare in onda… sono caduta dalle scale… penso frattura al piede… subito dopo la puntata farò una radiografia! Sono caduta di peso. Non ci voleva, non ci voleva”.

Nonostante ciò ha cominciato la puntata con i suoi molteplici ospiti, con molta professionalità, quando qualcun altro al suo posto avrebbe potuto interrompere la trasmissione. Questo però ha destato comunque molteplici preoccupazioni per l’amata conduttrice che ha rischiato di farsi davvero molto male. Sicuramente dopo la trasmissione avrà modo di andare a controllarsi e possiamo sperare che non sia nulla di grave e di vederla riprendersi al più presto.



Questo incidente ha gettato nello sconforto i fans della conduttrice che sui social hanno subito invitato zia Mara ad interrompere la puntata per andare subito in ospedale a controllare le conseguenze di questo infortunio.

