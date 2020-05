Derek Chauvin, la decisione della moglie: “Scelgo la strada del cuore nobile…”

L’ex reginetta di bellezza del Minneapolis, nonchè moglie del poliziotto killer Derek Chauvin prende la decisione definitiva sul comportamento del marito

Una decisione non facile quella maturata da Kellie Chauvin, la moglie dell’agente di polizia, riscoperto killer da tutto il quartiere di Minneapolis. Il marito Derek è passato in questi giorni alla storia come perla rara nel mondo disciplinato e diplomatico dei poliziotti.

Derek ha gettato alle ortiche 20 anni di carriera dopo aver avuto già delle avvisaglie che come prima volta gli avevano riservato “solo” sanzioni amministrative. Ma l’ultimo atto razzista di cui si è macchiato, gli è risultato fatale e ha portato inevitabilmente all’arresto e alla svestizione della nobile divisa.

L’agente era stato accusato di omicidio colposo per aver esternato eccessivamente la sua forza fisica, che non ha lasciato scampo al gigante afroamericano George Floyd. La decsione di forzare la mano sul collo in affanno della vittima gli è costata una sanzione di 500 mila dollari e un rischio di proroga di reclusione di altri 10 anni.

Le decisione di Kellie Chauvin sulle malefatte del marito modello

Il quadro civile del 44enne americano Derek continua a macinare crepe nei muri. I giorni scorsi una comunità di afroamericani, scesi in piazza per manifestare contro l’operato malvagio della giustizia statunitense ha preso di mira anche l’abitazione di Derek Chauvin.

Dagli insulti e dalle proteste contro l’uomo killer ormai conosciuto e schedato da tutti, si è passati ad una derisione della sua immagine che ha coinvolto anche i familiari. Negli ultimi giorni un gruppo di rivoltosi afroamericani ha deciso di invadere in segno di protesta la privacy di Derek e cospargere i vetri della sua abitazione di vernice rossa e striscioni del tipo “Qui vive un assassino“.

Il gesto non ha lasciato indifferente il cuore della moglie Kellie, che fino ad allora aveva sempre preso le difese del suo uomo, mostrando a tutto e a tutti l’immagine di marito modello.

“Mio marito sotto l’uniforme è un tenerone” – diceva l’ex Mrs Bellezza di Minneapolis. Ma l’ultima trovata di Derrik non ha lasciato spazio alle giustifiche neanche per la moglie.

Kellie decide di sciogliere l’unione con Derek dopo aver vissuto ore frenetiche fuori e dentro quelle immagini brutali e raccapriccianti che lo dipingevano come un vero serial killer.