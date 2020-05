50 anni per Paolo Sorrentino, il regista napoletano che fa sognare l’Italia intera. Dall’oscar alle serie. In arrivo importanti novità

Paolo Sorrentino festeggia i suoi 50 anni. L’uomo ha raggiunto un traguardo davvero importante e grazie al suo talento, che da sempre lo contraddistingue da tutti, è riuscito a conquistare il pubblico italiano e non solo. Se guarda al suo passato ritrova 8 lungometraggi, mai uguali tra loro, il trionfo all’Oscar e al Golden Globe per “La grande bellezza”, 4 premi europei (EFA), 5 David di Donatello, 7 partecipazioni al festival di Cannes, 8 Nastri d’argento. Se invece pensa al futuro, ci sono progetti per il cinema, per le serie tv e una prospettiva personale da scrittore cominciata già nel 2010 con “Hanno tutti ragione” finalista al Premio Strega.

Paolo Sorrentino e i suoi primi 50 anni

Paolo Sorrentino festeggia i suoi primi 50 anni, una data che segna. La sua vita, nonostante il successo, è stata molto travagliata soprattutto durante la sua adolescenza: a 16 anni perde i genitori vittime di una fuga di gas. La sua carriera è iniziata intorno agli anni ’90: a Teatri Uniti con Mario Martone, sul set di “Il verificatore” con Stefano Incerti alla regia, nel mondo del cortometraggio “Un paradiso”, la sua prima prova, a bottega con Antonio Capuano per cui scrive il copione di “Polvere di Napoli”, sui set televisivi de “La squadra”. Per una seconda opera corta, “L’amore non ha confini” trova in Nicola Giuliano il produttore ideale.

Ora è pronto per una nuova esperienza: ha firmato da direttore artistico il numero tematico di una rivista glamour e prepara il suo prossimo film in inglese, “Mob Girl” .