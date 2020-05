Covid-19, festa in piscina e assembramento: un positivo, paura per un nuovo focolaio

Un party organizzato negli Stati Uniti è risultato fatale ad una persona, ora infettata. Il resto del gruppo ora è in pericolo

Negli Stati Uniti d’America un piscina party è risultato fatale ad uno dei componenti del gruppo. La decisione di allentare le norme nel decreto ha dato la possibilità ai cittadini del Missouri di ritagliarsi un pò di spazio libero per l’interazione sociale a distanza ravvicinata.

I partecipanti dell’evento incuranti del pericolo coronavirus, il cui peso nello Stato della costa Atlantica è tutt’oggi abbastanza rilevante, hanno trascorso molte ore della giornata facendo assembramento senza precauzioni sanitarie.

A distanza di giorni da quell’evento, la taske force statunitense ha annunciato la positività al Covid-19 di una tra le centinaia di persone.

La maggior parte del gruppo dei partecipanti ha ignorato le norme del distanziamento ed ora si trova nei guai. Gli organi politici hanno individuato un folto gruppo di rappresentanti grazie ad un video scattato in diretta da uno dei giornalisti locali, che non si è lasciato prendere dall’indifferenza e ha denunciato l’accaduto con un post su Twitter.

Lo scatto del giornalista ha prodotto un numero impressionante di visualizzazioni, tendendo così la mano alla polizia che ha individuato e denunciato ogni singolo volto di quel party consumatosi all’interno del lago di Ozarks, nel Missouri.

Il Premier Conte: “Non è il tempo dei party e delle movide”

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l’informativa sull’emergenza Covid-19 ha parlato alla Camera rivolgendo anche un appello agli italiani. Secondo il premier, se il peggio è ormai alle spalle lo si deve al rispetto delle norme da parte dei cittadini che, però, adesso non devono abbassare la guardia. Conte ha ribadito che durante questa fase è molto importante rispettare le distanze ed evitare occasioni che possano creare assembramenti, come le feste.

Durante il suo intervento, il Presidente del Consiglio, ha annunciato anche il via ai test sierologici che partiranno in forma gratuita nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda la crisi economica, Conte ha parlato dei provvedimenti che verranno presi per cercare di aiutare gli imprenditori in difficoltà. Tra questi anche quelli previsti per il settore turistico.