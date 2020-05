Romina Power , l’immagine con sua mamma . Anno 1967 – FOTO

Romina Power nostalgica posta sul suo profilo Instagram vecchi scatti che la ritraggono con la sua mamma, l’attrice Linda Christian

Visualizza questo post su Instagram Un fotografo mi ha mandato questa foto con mamma 1967 circa Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 31 Mag 2020 alle ore 12:36 PDT

Romina Power non ha mai fatto mistero di essere una nostalgica. Un passatempo che le dà più gioia è quello di guardare i vecchi album fotografici di famiglia. La cantante ha trascorso il periodo di quarantena dovuto al Coronavirus a casa del figlio Yari, a Cellino San Marco (Puglia), dove ha percorso il viale dei ricordi tramite immagini del passato. Spesso le condivide con il suo pubblico attraverso i social network di cui fa largo uso.

Oggi, la sempre bella Romina, ci fa fare un viaggio nel tempo, portandoci indietro di 53 anni, nel 1967. Pubblica infatti una foto risalente a quel momento storico. Lei è appena sedicenne. Un vestito corto rosa, collana lunga bianca, capelli scurissimi e lasciati sciolti, selvaggi e un sorriso innocente. Proprio al 1967 risale il primo incontro con quello che sarebbe diventato suo partner, marito e padre dei suoi figli, Albano Carrisi, durante la lavorazione del film Nel sole.

Romina Power però non è sola nella foto. Accanto a lei c’è la mai dimenticata mamma, l’attrice Linda Christian, scomparsa nel 2011. Ha 44 anni in quell’immagine, bellissima, solenne, meravigliosa e dolce insieme alla sua bambina. Le due posano accanto ad un busto di donna seminuda, stupendo pezzo d’arte.

Romina Power ricorda sempre il passato tramite immagini

Visualizza questo post su Instagram Una rara foto dei miei che si baciano. Che tenerezza! 💕 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 26 Mag 2020 alle ore 10:39 PDT

La cantante americana soffre ancora tremendamente per la perdita della madre, nonostante siano passati quasi 10 anni. Pubblica spesso foto che la ritraggono. Pochi giorni fa ha postato uno scatto in bianco e nero di entrambi i suoi genitori colti in un momento di tenerezza mentre si scambiano un bacio. Non dobbiamo andare molto più indietro nella galleria di Romina Power per vedere un’altra foto di Linda Christian con le sue bambine, pronta per intraprendere un viaggio.

Visualizza questo post su Instagram Happy mother’s day to all mothers ❤️ Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 10 Mag 2020 alle ore 12:16 PDT

Le foto più commoventi risalgono al giorno della festa della mamma. Il clan Carrisi-Power è sorridente e sereno, lontano dagli scandali e dal dolore che da lì a poco li avrebbe investiti.

