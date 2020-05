Sabrina Salerno e la sorpresa per i suoi 500k like – FOTO

Sabrina Salerno sorprende i suo i fan: arriva a 500k like su instagram e fa un regalo ai suoi follower. Il web impazzisce per la sopresa

Sabrina Salerno, la cantante e showgirl italiana, che lo scorso febbraio ha stupito tutti gli italiani a Sanremo per la sua bellezza, è arrivata al traguardo: 500k like su Instagram. La donna è molto attiva sui social e proprio in quarantena è riuscita ad ottenere ancora più follower che la seguono e la adorano. Per ringraziare i suoi fan la cantante ha fatto loro una sorpresa che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Sabrina Salerno e il suo gesto apprezzato

Sabrina all’età di 52 anni ha una bellezza ancora molto invidiabile. Un fisico da showgirl nonostante sia passato molto tempo. Sui social posta foto davvero sensuali e a spesso le piace mostrare le sue parti più sexy. Ha deciso di onorare i suoi fan per i 500k like con una foto davvero sensuale.

Visualizza questo post su Instagram 500 k !!! Grazie di ❤️❤️❤️❤️❤️. Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 30 Mag 2020 alle ore 12:00 PDT

Con il suo ultimo post ha lasciato tutti a bocca aperta ed ha mostrato uno dei suoi punti foti: le sue cosce e non solo. “Una bellezza che non tramonta mai”, “Bella come in Spagna nel lontano 1987”, “Fantastica, a differenza di altre vip mi piaci per il tuo modo di essere. Una donna speciale”. Commentano i suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Baby Salerno al motor show di Bologna… La gioia negli occhi… Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 26 Mag 2020 alle ore 12:00 PDT

Qualche giorno fa la Salerno ha pubblicato una foto di quando aveva 17 anni. Elisabetta Canalis ha commentato: “Ciao a tutte proprio”. Come darle torto, sono poche quelle che sono sulla stessa cresta d’onda della 52enne Sabrina.