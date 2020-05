Ylenia Carrisi, la rabbia della criminologa Roberta Bruzzone

La criminologa Roberta Bruzzone è intervenuta a ‘La vita in diretta’ e ha parlato del nuovo indizio sul caso Ylenia Carrisi.

Durante l’ultima puntata de ‘La vita in diretta’, Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno parlato delle ultime voci sul caso della scomparsa di Ylenia Carrisi e hanno mandato in onda un filmato riassuntivo. Secondo le indiscrezioni di una nota trasmissione di gossip spagnola, ‘Sálvame’, la figlia di Al Bano e Romina Power sarebbe stata vista una ventina di volte negli ultimi anni a Santo Domingo da un italiano, Ricardo Zucchi, che avrebbe avuto una relazione con Luis Taveras, un agente di Polizia dominicano, che era ed è il miglior amico di Alexander Suero Alvares, dominicano e marito di Ylenia. Dopo il servizio mandato in onda da ‘La vita in diretta’, è intervenuta la criminologa in collegamento, Roberta Bruzzone.

Bruzzone: “Intorno alla scomparsa di Ylenia Carrisi si è sviluppato un circo mediatico”

Secondo la criminologa Roberta Bruzzone, “da 1 a 10 questa storia è vera -15. È tra l’altro di soggetti già noti. Intorno a questi casi purtroppo, che coinvolgono persone famose, si viene a creare un circo mediatico”. La criminologa e opinionista Roberta Bruzzone accusa coloro che vogliono solo avere popolarità, speculando su un caso su cui, probabilmente non c’è più niente da dire.

“Si tratta dell’ennesimo modo per mantenere aperta una ferita che la famiglia Carrisi vorrebbe poter chiudere. Non sono d’accordo per niente – conclude la criminologa – con quelli che continuano a dare visibilità a soggetti di questo genere”.