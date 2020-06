Anna Tatangelo bollente in giardino e con un uomo… : “E lo so…”

Anna Tatangelo ha postato una story in cui è in giardino con un uomo ed è vestita con una canotta bianca molto scollata che mette in risalto le sue forme. Ma chi è il misterioso uomo insieme a lei?

La bella Anna Tatangelo è una cantante molto nota di Sora. Da poco, a marzo di quest’anno, è finita la sua storia d’amore con il collega Gigi D’Alessio, con cui è stata 15 anni, con nel mezzo una pausa di riflessione. Dalla relazione con il cantante di Napoli è nato Andrea, che adesso ha 10 anni. Ma veniamo al presente. Poche ore fa, la Tatangelo ha pubblicato una story su Instagram in cui si mostra in giardino con indosso leggins, scarpe da ginnastica e una canotta bianca da cui si intravedono le sue abbondanti forme. Nella seconda immagine della story sul social network la cantante è con un uomo molto affascinante, moro, occhiali da sole, pizzetto curato e labbra carnose…

Anna Tatangelo e il misterioso uomo della story di Instagram

L’uomo della foto nella story è Giuseppe Tatangelo, fratello di Anna. Il ragazzo è di 2 anni più grande della sorella ed è molto legato a lei. Mastro fornaio e imprenditore, solo poco tempo fa, ha regalato alla cantante la gioia di diventare zia per la terza volta. A quanto pare la Tatangelo non è ancora pronta per una nuova relazione dopo la rottura della storia d’amore con Gigi D’Alessio, durata ben 15 anni.

Nella terza e ultima foto della story di Instagram c’è una foto di due panini, patatine e salse del Mac Donald’s ed è proprio su questa foto che compare la scritta: “Eh lo so…”, riferendosi probabilmente al peccato di gola che i due fratelli Tatangelo si sono concessi.