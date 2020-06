Anonymous: “Lady Diana è stata assassinata”. La registrazione shock. Dopo quasi 23 anni, arriva la verità sulla sua morte

Seguendo le ricostruzioni di Anonymous, ci fu un clamoroso caso di stupro all’interno della casa reale inglese, messo a tacere ad ogni costo. Fino ad arrivare alla morte di Lady D. Sarebbe questo il motivo della prematura scomparsa di Diana Spencer, morta in un incidente stradale il 31 agosto del 1997.

Dopo 23 anni, arriva la scottante verità su Lady Diana

Seguendo le ricostruzioni, una donna che era al servizio della corte venne costretta ad avere rapporti sessuali da un dipendente molto vicino al Principe Carlo, tanto che ad oggi sarebbe ancora al suo servizio. Dopo due violenze, la donna sarebbe stata liquidata dai reali d’Inghilterra con una buona uscita di trentamila sterline per pagare il suo silenzio. Ma Lady D sarebbe venuta in possesso di una registrazione che documentava l’avvenuto stupro e avrebbe minacciato Carlo di rendere pubblico, cosa che la Royal Family assolutamente non poteva permettersi. La registrazione sarebbe poi sparita nei giorni seguenti all’incidente di Diana che l’è costata la vita.

Secondo quanto afferma la rete di hacker, Lady D dunque sarebbe stata uccisa per evitare scottanti rivelazioni sulla famiglia reale. Una teoria che, comunque, da tantissimi anni hanno valutato in molti ma considerato poco a causa della mancanza delle prove. Ieri sui social tutti hanno gridato giustizia per Lady D, mentre qualcuno è stato semplicemente “contento” che la verità alla fine sia venuta fuori. “Il mondo doveva sapere quello che ti è capitato. Hai pagato con la vita, ma almeno ora tutti sanno cosa ti hanno fatto”.

