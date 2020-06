Cade dal balcone durante l’amplesso, una storia tragicomica

Un momento passionale si trasforma quasi in una tragedia. E’ la storia di due giovani 30enni in Costa Azzura durante un amplesso. Il fatto è sconvolgente

E’ paradossale quello che è successo. La notizia è di qualche mese fa e arriva direttamente dalla Costa Azzurra. Un giovane di 30 anni durante l’amplesso con la sua ragazza precipita dal balcone. Probabilmente il ragazzo è caduto dopo aver fatto un movimento brusco durante il rapporto. Inizialmente le condizioni del giovane sono sembrate gravi ed è stato ricoverato subito in ospedale. Un momento passionale si è rivelato tragicomico.

L’amplesso trasformato in tragedia

Una storia davvero imbarazzante ma allo stesso grave. La coppia, lui di 30 anni inglese e lei 28enne canadese, aveva scelto una villa a Canet, in Costa Azzurra, come nido per la loro vacanza. Travolti dalla passione non sono stati attenti e il ragazzo è caduto dal balcone. La storia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, in quanto davvero sconvolgente. Sì sa in estate si riaccende la passione e la trasgressione entra a far parte del gioco dell’amore. Ma cosa succede se momenti intimi si trasformano in tragedie? Il giovane è ora in via di guarigione ma il colpo è stato forte tanto da dover essere ricoverato d’urgenza in ospedale. Una dolce vacanza è diventato un incubo.

I due ricorderanno l’evento accaduto qualche tempo fa. Una storia davvero imbarazzante e sconvolgente che fatto conoscere la coppia in tutto il mondo.

