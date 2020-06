Belen Rodriguez davanti allo specchio e in costume : da restare di ghiaccio – FOTO

Una bellezza stratosferica, questo mostra Belen Rodriguez in costume da bagno allo specchio. Lei è più bella che mai e prova a dimenticare così la rottura con De Martino.

Visualizza questo post su Instagram 🧜‍♀️ @mefuireal Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 26 Mag 2020 alle ore 11:17 PDT

Prova a dimenticare il recente passato Belen Rodriguez. La notizia relativa alla rottura con Stefano De Martino è ancora fresca, così come le ferite che questa nuova separazione sta comportando. Lei stessa si era detta sorpresa dal nuovo addio maturato con il ballerino e presentatore televisivo originario di Torre Annunziata.

Un epilogo a sorpresa che la stessa sudamericana proprio non si aspettava. Ma lei non è una donna come tutte le altre. La 35enne argentina riprende a postare contenuti da far girare la testa sul suo seguitissimo profilo personale Instagram. E Belen Rodriguez in costume fa sognare. L’outfit della showgirl è di quelli da far davvero sognare. Bella come non mai, lei si fotografa mentre è allo specchio. Il volto non si vede, ma i suoi tanti ammiratori nemmeno se ne accorgono. Fanno bella mostra le gambe ed il fisico slanciato.

Belen Rodriguez, gli scatti recenti per dimenticare l’addio di De Martino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 27 Mag 2020 alle ore 7:30 PDT

Ed a cotanto bel vedere non sembra proprio che la Rodriguez abbia 35 anni. Ne dimostra almeno la metà. Del resto lei ha sempre fatto del bell’aspetto e della cura del corpo un tratto distintivo di quella che è la sua persona. Sarebbe capace di essere così bella anche fra tanti, tanti anni. Intanto si parla già di un possibile nuovo ed importante flirt per la sudamericana. Alcuni giornali di gossip insistono infatti su una amicizia sempre più forte con il giovane imprenditore veneziano Mattia Ferrari. Lui ha 28 anni ed è di bellissimo aspetto. Ha molti e molte vip come amici per via del suo lavoro da impresario della comunicazione nel campo della moda.

Visualizza questo post su Instagram Me fui 👙 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 22 Mag 2020 alle ore 6:38 PDT

Ed i soliti bene informati sono convinti che la cosa potrebbe presto sfociare in un amore importante.