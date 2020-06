Tra le novità previste dal ‘Decreto Rilancio’ spunta anche il Bonus Condizionatori: ecco come chiederlo e come ottenere i soldi.

Il coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia e tantissimi paesi del mondo. Il nuovo Covid-19 ha scatenato una crisi sanitaria e una crisi economica senza precedenti. Il governo italiano, ad inizio marzo, decise di imporre il lockdown chiudendo milioni di persone in casa per rallentare la corsa del virus. Dopo circa tre mesi di emergenza, in Italia ci sono stati fino ad oggi 233.917 casi positivi e 33.475 morti. Altre nazioni, imitando il nostro modello, hanno fatto lo stesso e la crisi è ormai globale. L’esecutivo, per aiutare i cittadini a risollevarsi, ha ideato un ‘Decreto Rilancio’ mettendo ‘sul piatto’ bonus, soldi e detrazioni fiscali. Giuseppe Conte, tramite alcune dirette social, spiegò agli italiani gli obiettivi del Decreto Rilancio: un piano per fronteggiare l’emergenza e favorire la ripresa. Tra i tantissimi contenuti, spicca anche il bonus condizionatori.

Bonus condizionatori 2020: come chiederlo e come ottenere i soldi

Stando all’articolo 121 del ‘Decreto Rilancio’, è prevista un’estensione dello sconto immediato o della cessione del credito ai soggetti che realizzano lavori con il bonus ristrutturazioni in alternativa alla detrazione fiscale. L’agevolazione ‘abbraccia’ tutte le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, compresi quelli dei condizionatori. Per usufruire di un bonus condizionatori, bisogna rispettare alcuni requisiti. Innanzitutto occorre documentare l’acquisto: inoltre la scelta del modello è estremamente importante. Il supersconto al 110% è previsto solo se i lavori riguardano l’intero edificio ed è previsto per: sostituzione impianti climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento con efficienza almeno pari alla classe A e a pompa di calore. Per quanto concerne lo sgravio fiscale, occorre acquistare un condizionatore che consenta di ottenere un risparmio energetico installando anche pannelli solari. Se si acquistasse dopo i lavori di ristrutturazione, spetta uno sconto del 50% fino ad un massimo di 96mila euro sempre entro il 31 dicembre 2020.

Sono previsti ulteriori benefici: un bonus climatizzatori risparmio energetico, con una detrazione al 65% per condizionatori con pompa di calore ad alta efficienza che sostituiscono l’impianto di riscaldamento esistente. Tale bonus è fruibile sia per abitazioni che per uffici e negozi. Detrazione al 50%, invece, nel caso in cui si realizza una ristrutturazione edilizia straordinaria su singole abitazioni o condomini acquistando grandi elettrodomestici A+ compresi i climatizzatori.