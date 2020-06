La situazione per i mesi che verranno si prospetta fortemente negativa. Ne è convinta Confindustria che mostra i risultati di uno studio sulla produzione.

Confindustria, attraverso il suo Centro Studi, lancia un allarme di una certa risonanza in relazione a quello che rischia di essere lo scenario sociale nell’immediato futuro. Si parla infatti di “rischio concreto di una esplosione forte di emergenza sociale nel giro di pochi mesi.

Un pericolo che rischia di diventare concreto qualora dovessero mancare interventi adeguati capaci di mantenere in piedi il sistema produttivo e di favorirne la ripresa”. Secondo Confindustria c’è la triste e realistica eventualità che la crisi economica scaturita dalla pandemia che si è diffusa in Italia e nel resto del mondo renderà molto difficile la strada da percorrere. Lo studio commissionato dalla Confederazione generale dell’industria italiana è motivato da una certa preoccupazione. E prende in disamina la situazione più recente possibile, inerente il mese di maggio. Una lenta ripartenza delle produzioni è cominciata, con la fine del lockdown e la riapertura delle attività di manifattura.

Confindustria, le aspettative per il futuro sono fortemente pessimistiche

Ma la domanda sia interna che estera è molto, molto debole. E questa condizione rischia di portare al fallimento di molte realtà imprenditoriali, non solo medio-piccole. Che comunque sono quelle più a rischio. Purtroppo il Pil italiano e la produzione del nostro Paese sono calati in maniera più marcata rispetto a quanto preventivato a marzo. Il saldo negativo è di -27,7% della produzione industriale e nella migliore delle ipotesi, raggiungerà una risalita al -20% a giugno. Che resta comunque un risultato fortemente negativo, capace di gravare di 5 punti su quello che è il Prodotto Interno Lordo italiano. Questo vuol dire crisi profonda, dalla quale si spera di uscire nel corso del 2021.

