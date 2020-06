Il Coronavirus è sempre più un’emergenza anche in Africa: infatti nel continente sono 145mila i contagi e oltre 4mila i morti

In Africa la pandemia da Covid-19 non accenna a rallentare. Infatti, secondo la Organizzazione Mondiale della Sanità per la regione africana, i numeri continuano a crescere. Oggi l’OMS riporta che nel continente si registrano 144.702 casi confermati e 4.149 morti in totale da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus. Sono stati 2.900 i nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Insomma, con il trascorrere dei giorni, aumenta anche la rapidità del diffondersi del virus. Eritrea, Mozambico, Uganda, Ruanda non registrano ancora decessi. Nei Paesi dove invece il contagio era già esploso, negli ultimi 10 giorni i dati dei contagi sono pressoché raddoppiati. Nella giornata odierna si sono registrati più di 32mila casi e 680 decessi.

Numeri simili in Algeria: qui i contagiati sono 9.394, ma 653 morti. In testa per il dato dei morti è l’Egitto (913 decessi e 23.449 contagi). I decessi in Nigeria sono 287 e 10.162 contagi. In Sudan 262 morti e 4.800 contagi. In Marocco 205 decessi e 7.783 contagiati. E in Camerun 191 decessi e 5.904 casi di contagio.

Coronavirus Africa, il Coronavirus non è la sola malattia a spaventare il continente

Stando all’OMS, il numero totale dei guariti in Africa è di più 61mila persone. Il Covid-19 non è l’unica malattia endemica e mortale che minaccia il continente africano. A tal proposito Claudio Miglietta, capomissione di Medici Senza Frontiere in Sud Sudan racconta.

“Questa pandemia ci sta mettendo in difficoltà nella gestione di aspetti fondamentali per la sopravvivenza. Qui non c’è solo il Covid – avvisa –, ma ci sono malattie come la malaria, il morbillo, la polmonite e la diarrea. Ci sono – prosegue – pazienti cronici che hanno bisogno di cure continue, e c’è la necessità di effettuare interventi chirurgici“.

Infine il medico dichiara. “Proprio ora poi, attorno a Yei, sono 12.000 le persone sfollate a causa della ripresa della violenza nel sud del Paese“.