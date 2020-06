Tra il duo di conduttrici Rai Eleonora Daniele Mara Venier c’è un rapporto speciale. Le due non sono più solo amiche da oggi. Zia Mara ora è molto più.

Tra Eleonora Daniele e Mara Venier c’è un rapporto speciale. Che va al di là di quello che può esserci tra semplici colleghe di lavoro. Le due conduttrici televisive della Rai sono legate da un forte vincolo di amicizia e per Eleonora ‘Zia Mara’ rappresenta un vero e proprio punto di riferimento.

LEGGI ANCHE –> Pamela Prati, stacco di coscia da urlo ma un dettaglio fa discutere | FOTO

Entrambe venete (la Daniele è originaria di Padova mentre la Venier è veneziana di nascita, n.d.r.) le due bionde di Rai 1 hanno ora anche un rapporto ulteriore che le unisce. Infatti Eleonora Daniele è da poco diventata mamma a 43 anni e ha dato alla luce una bella bambina qualche giorno fa. Come madrina la conduttrice di ‘Storie Italiane’ ha scelto proprio la Venier. Ed a ‘Domenica In’ quest’ultima, nella puntata di domenica 31 maggio 2020, ha rivolto alla più giovane amica una dedica speciale. “Voglio salutare Eleonora Daniele, voglio salutare lei e Giulio (Tassoni, n.d.r.) che sono diventati genitori di Carlotta. Li voglio salutare con questo filmato”.

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez davanti allo specchio e in costume : da restare di ghiaccio – FOTO

Eleonora Daniele Mara Venier, la sorpresa in diretta su Rai 1

E la neomamma ha ringraziato a mezzo social da par suo. “Grazie alla madrina del cuore Mara Venier, per questo filmato che mi ha fatto commuovere oggi, sempre straordinaria. Grazie Mara per questa bellissima sorpresa che ho visto nella tua Domenica In di successo con la nostra Carlotta tra le braccia. Sei speciale. Non è da tutti i giorni emozionarsi così!”. Proprio la Venier nel frattempo svela di essere rimasta vittima di un incidente avvenuto in casa. Una scivolata dalle scale che le ha causato una frattura ad un piede, purtroppo.

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez davanti allo specchio e in costume : da restare di ghiaccio – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Una bella frattura al piede…..ole’😢…. grazie al @dottorgiovannidigiacomo #concordiahospital Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 31 Mag 2020 alle ore 10:54 PDT

LEGGI ANCHE –> Valentina Vignali | un compleanno davvero piccante | FOTO