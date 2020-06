Elettra Lamborghini a cavallo: leggings stretti da impazzire -Foto

Elettra Lamborghini, la ricca ereditiera è molto attiva sui social ed è seguita da molti follower che ogni giorno fremono per le sue foto

Tutti conoscono Elettra Lamborghini per il suo talento del twerk, ma la ricca ereditiera ha molti hobby tra cui la passione per i cavalli. Certo tra mille impegni con la musica non avrà tempo per mantenere attivo il suo hobby, ma a volte nel tempo libero cerca di coltivare le sue passioni.

Elettra Lamborghini in versione cavaliere

Elettra non perde la sua sensualità neanche nella versione di cavaliere, anzi è la prima a mettere in risalto le sue forme anche in tale circostanza. Leggins stretti e maglia corta et voilà. Ha un modo strano di tenere il cellulare e le chiavi, guardate.

Di certo la ricca ereditiera non ha problemi a mostrare le sue forme e sembra non farsi complessi di nessun tipo. Alla ragazza piace scherzare con i suoi fan che ogni giorno attendono foto e video divertenti della cantante.

Nonostante la sua giovane età (ha solo 26 anni), Elettra inizia già a togliersi gli anni e il giorno del suo compleanno ha spento solo 18 candeline.

La cantante ereditiera è riuscita in pochi anni a conquistare un pubblico molto vasto tra grandi e piccini che la seguono sui social e cercano di imitarla con il twerk.