Emma Marrone, la dedica commovente “Noi sempre insieme” – Foto

Emma Marrone fa gli auguri di compleanno ad una sua carissima amica, e non solo. Boom di like e commenti sotto lo scatto

Domenica di dedica social per Emma Marrone. La cantante salentina ha condiviso un pensiero molto intimo ad una sua cara amica per augurarle buon compleanno. Nel post Emma è affianco alla sua amica, entrambe sorridenti che guardano spensierate il cielo. E lei dice che resteranno proprio così, come in quella foto, fianco a fianco, a guardare il cielo, per sempre.

Le due hanno un rapporto speciale e lo dice la stessa cantante nella sua dedica, spiegando che entrambe si getterebbero nel fuoco per salvare l’altra. Un’amicizia forte che va oltre le difficoltà e oltre il tempo tra Emma e Francesca Savini.

La cantante scrive: “Mia piccola @francisavini Buon compleanno! Sei come una sorella per me. La mia migliore amica anche quando litighiamo a morte. Sei la mia guida e sei una delle poche persone che non hanno paura di dirmi la verità anche quando fa male. Sei il mio super Boss. Fai le tagliatelle più buone del mondo. Per me ti getteresti nel fuoco. Anche io per te lo farei. Sempre a prescindere. Il destino ci ha fatto incontrare .. ma siamo rimaste unite in tutti questi anni perché entrambe sappiamo ingoiare i bocconi amari e sappiamo trovare la forza per combattere. Resteremo per sempre così. Fianco a fianco. A guardare il cielo. Che a fare le stelle ci pensiamo noi. Ma tu sei il sole. Della mia vita. Per sempre.❤️”

E anche questa volta Emma fa il pieno di like, quasi 39 mila. Pioggia di commenti tra chi fa gli auguri all’amica della cantante e chi dice che insieme sono stupende.

Emma Marrone, Francesca amica e manager, seguitissima sui social

Visualizza questo post su Instagram Friends💙 Un post condiviso da Francesca Savini (@francisavini) in data: 3 Mar 2020 alle ore 4:58 PST

Ma chi è Francesca Savini? Oltre ad essere una grandissima amica di Emma Marrone, è anche la sua manager. Basta guardare il suo profilo, tra l’altro seguitissimo con 71mila followers, per capire che tra le due c’è un filo diretto.

Non è la prima volta, infatti, che la cantante salentina fa una dedica alla sua amica e manager Francesca Savini, una figura fondamentale nella carriera come nella vita privata. La Savini, infatti, è sempre stata al fianco di Emma, fin dagli esordi, pure negli appuntamenti pubblici anche se è una persona che non ama i riflettori.

Per l’uscita del suo singolo “Io sono bella”, scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, Emma aveva già omaggiato la sua Francesca.

“Francy non vuole mai apparire, sempre dietro le quinte e un passo indietro per guardarmi le spalle. Franci è mia sorella, la mia migliore amica e la mia manager. Francy è la Francy. Per sempre” aveva scritto Emma.

La risposta della manager non è tardata ad arrivata: “Solo voi potevate ‘constringermi’ a farmi fotografare. Un’amica vera è per sempre”.