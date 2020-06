Federica Panicucci, 52 anni ma un fisico da 18enne, il costume implode – FOTO

Federica è sicuramente una delle conduttrici più amate della nostra televisione. È seguitissima sia in televisione che sui social, e spesso le due cose sono collegate. Infatti i suoi followers chiedono sempre a gran voce di vederla più presente, anche in programmi serali.

Federica Panicucci, che schianto alla sua eta: sembra una ragazzina

Federica ha pubblicato su Instagram uno scatto che ha fatto girare la testa ai suoi fans. Uno scatto dell’estate scorsa, quando era alle Bahamas, a vivere la sua vacanza da sogno. Uno scatto con cui la conduttrice ha voluto ricordare i bei tempi in cui potevamo ancora viaggiare e goderci l’estate. “Torneremo a viaggiare” scrive infatti lei, sotto la fotografia. C’è chi ha concordato con lei, dicendo che quest’estate sarà sicuramente diversa a causa di quello che abbiamo vissuto. Questo però significa che quando questo incubo sarà finito definitivamente, potremmo goderci le vacanze in giro per il mondo è apprezzarle ancora di più. C’è chi invece, anziché parlare di questo, le fa i complimenti per il fisico mozzafiato. Ha 52 anni, eppure nelle sue fotografie possiamo vedere il fisico di una ragazzina. Il tempo per lei non sembra mai essere passato.

La foto ha ricevuto in pochissimo tempo tantissimi likes e commenti e apprezzamenti.

