Giorgia Palmas sexy da morire: il post che ha estasiato i follower – FOTO

La splendida Giorgia Palmas non smette di far innamorare i suoi fan su Instagram: l’ex velina incanta come sempre

L’abbiamo conosciuta diversi anni fa come velina a Striscia la Notizia. Insieme ad Elena Barolo, ricalcando il copione ‘mora – bionda’, non aveva fatto rimpiangere la storica coppia formata da Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Giorgia Palmas, sarda come colei che l’aveva preceduta, aveva raccolto degnamente l’eredita della Canalis. In questi anni, l’abbiamo poi vista alla conduzione di Paperissima Sprint, come madrina del Giro d’Italia e come inviata per MilanTv. Giorgia ha saputo senz’altro costruirsi un suo stuolo di ammiratori, che ora sul suo profilo Instagram la seguono con particolare affetto.

Giorgia Palmas, che meraviglia: lo scatto fa sognare

Da tempo, vive una felice relazione con l’ex nuotatore Filippo Magnini. I due avrebbero dovuto sposarsi il 28 marzo, il vestito del matrimonio era già pronto per lei, ma l’emergenza coronavirus ha rinviato tutto. Poco male, perché i due, da poco, hanno messo a parte la comunità social di un lieto evento, la cui notizia è arrivata nel corso della quarantena. Giorgia diventerà madre, per la seconda volta, dopo la prima figlia Stella (che oggi ha 10 anni). Gli scatti del pancione della futura mamma hanno già conquistato il mondo del web, ma lei mantiene intatto il suo fascino.

Anche in forma ‘premaman’, infatti, la Palmas rimane una delle bellezze più magnetiche ed irresistibili del made in Italy. Prova ne sia l’ultimo scatto, in bianco e nero, che ce la restituisce sexy come non mai. Pippo Magnini è decisamente un uomo fortunato.

