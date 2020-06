Global Pride 2020: covid19 non ferma la manifestazione per equità di diritti

Global Pride 2020: approda in streaming online in tutto il mondo la manifestazione che si prefigge la tutela dei diritti equitari della comunità LGBTQ+

Il Pride avrà un aspetto molto diverso quest’anno. A causa della pandemia di Covid-19, non c’è proprio modo di facilitare l’organizzazione di festival e manifestazioni nel prossimo futuro. Ma il Pride Month continuerà a marciare (virtualmente) per tutto il mese di giugno, condividendo il potente messaggio di equità e offrendo un’opportunità positiva per reinventare il modo in cui lo intendiamo.

Celebrare virtualmente ci offre la possibilità di utilizzare i social media per spostare l’attenzione lontano dallo spettacolo del Pride ed incentrarlo sull’anima della comunità del movimento.

Storicamente, il Pride è stato ideato su un fondamento basilare, che gli uomino devono difendersi e sostenersi gli uni con gli altri. Poiché le persone LGBTQ+ continuano a essere attaccate da molte parti, questa alleanza è importante come non lo è mai stata.

Global Pride 2020: evento streaming online il 27 giugno

Il 27 giugno, organizzazioni di tutto il mondo si riuniranno per il Global Pride 2020, un evento in streaming 24 ore su 24 con esibizioni musicali e artistiche, discorsi di attivisti e di personaggi pubblici.

InterPride e European Pride Organizers Association – le più grandi reti internazionali Pride al mondo – stanno collaborando con organizzazioni nazionali nel Regno Unito, Canada, Italia, Germania, Svezia e Stati Uniti e reti regionali in Africa meridionale, Asia, Oceania e America Latina, per portare le comunità a partecipare a questo evento virtuale. La scaletta verrà annunciata all’inizio di giugno e ci aspettiamo grandi cose.

“Il COVID-19 non ci fermerà a celebrare i diritti LGBT +. Quest’anno Pride sarà dentro – nelle nostre case e nei nostri cuori “, ha dichiarato Sen Raj, membro del comitato Rainbow Network di Amnesty International.

