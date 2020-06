Laura Pausini, giubbotto di pelle e forme in vista, una bomba – Foto

Laura Pausini infiamma i social con uno scatto di alcuni anni fa che mette in bella vista un decolleté da urlo. Magliettina nera trasparente e seno che straborda

Laura Pausini sui social si lascia andare a dolci ricordi. Una foto dopo l’altra tira in ballo grandi e forti emozioni, quelle degli anni passati tra palco e quotidianità che la cantate non dimentica. E non lo fanno nemmeno i suoi amati fan. Alcune delle condivisioni fatte tra le Instagram stories della cantante romagnola sono state postate proprio da chi tanto la ama.

Un tuffo indietro nel tempo tra pagine di giornali e cover di dischi insieme al suo amatissimo Biagio Antonacci, conferenze stampa e calendari. Ed è proprio tra queste foto ricordo spunta lo scatto che mostra una Laura Pausini quasi inedita. Una foto del 2009 in cui la fidanzata di Paolo Carta è immortalata in una foto di un calendario postata da una sua fan.

Grintosa e sensuale nello stesso tempo, in total black, con giubbino di pelle e una magliettina scollata, ma non troppo, che lascia poco all’immaginazione. Le forme di Laura sono ben evidenti, è un nero trasparente che mette in bella vista il suo seno prorompente.

La cantante de La solitudine non ha mai nascosto il suo essere in carne, anche se negli ultimi tempi è dimagrata parecchio, ma qui il decolleté che non ce la fa ad essere contenuto dalla magliettina trasparente, è davvero bollente.

Lei scrive una didascalia in spagnolo: “Quien dijo que no se puede colgar un calendario del 2009” ovvero “Chi ha detto che non puoi appendere un calendario 2009”. E la risposta è presto detta, nessuno. I suoi fan saranno stati ben lieti di rivedere Laura Pausini in uno scatto un po’ hot.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Laura Pausini e gli scatti del passato, più bella che mai

Laura Pausini in queste settimane di lockdown non ha fatto mancare il suo calore e la sua presenza sui social. In un suo recente post, infatti, si è mostrata più bella che mai in alcuni scatti del passato.

LEGGI ANCHE –> Monica Bellucci , il ritorno sui social sexy e straripante – FOTO

Sguardo intenso, mise intrigante e pose che incuriosiscono. La bella cantante ha lanciato la sfida ai suoi followers per vedere se ricordassero a quale video facessero riferimento quelle foto del 2011 scattate sul set.

Inutile dire che i like sono arrivati a iosa come anche i commenti, più di 3700. Molti gli apprezzamenti anche di diverse donne dello spettacolo come Elisabetta Gregoraci, Laura Torrisi, Elena sofia Ricci che hanno commentato tutte con un “bellissima”.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo, super bollente, foto sbalorditiva che stordisce i fan – FOTO

Laura non si è negata alle risposte dei suoi tantissimi fan e diversi sono stati i suoi commenti sotto al post. Tutto questo mentre si preparava per andare in onda alla maratona benefica a cui ha partecipato con tantissimi artisti come Dua Lipa e Miguel Bosè in cui si è esibita al pianoforte.