LeDonatella sbarcano in un posto davvero speciale -FOTO

LeDonatella, una in dolce attesa e l’altra quasi zia, trascorrono questi giorno in un posto davvero speciale. Il web adora le due sorelle

LeDonatella, Silvia e Giulia Provvedi, sono molto conosciute in televisione, soprattutto dopo aver partecipato ad una delle edizioni di Grande Fratello Vip. Loro sono due sorelle diventate famose grazie al duo musicale iniziato nel 2012. Ora Silvia è in dolce attesa e Giulia non vede l’ora di consocere il suo primo nipote.

LeDonatella e la loro domenica speciale

Le sorelle non sono più nella pelle. Aspettano con gioia il nuovo arrivato e intanto trascorrano la prima domenica di estate in una location davvero bella. E’ il loro primo weekend insieme post-quarantena.

Visualizza questo post su Instagram Una Domenica speciale con te❤️👭❤️ Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS👯• DJ🎧• (@ledonatellaofficial) in data: 31 Mag 2020 alle ore 5:44 PDT

Silvia e Giulia sono molto legate, infatti condividono anche il loro profilo Instagram. Durante il lockdown, sebbene distanti, sono riuscite a mantenere alta l’attenzione dei loro follower con la pubblicazione di video e foto.

Silvia, ex compagna di Corona, durante la quarantena si è divertita a postare video del corso pre-parto utili a lei e a tutte le future mamme.

Visualizza questo post su Instagram Dopo oltre 60 giorni CHE GIOIA RIVEDERTI.❤️👭❤️ . Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS👯• DJ🎧• (@ledonatellaofficial) in data: 9 Mag 2020 alle ore 9:35 PDT

La gioia nel rivedersi dopo 60 giorni è stata tanta e il duo ha voluto condividere sui social questo momento speciale.