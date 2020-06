Lutto nel mondo delle telenovelas, scompare a soli 57 anni

Grecia Colmenares ha ricordato il collega con cui ha recitato in una delle più note telenovelas degli anni ’90, morto a seguito di complicanze per un intervento di rimozione di un cancro alla prostata.

È comparso a soli 57 anni Gustavo Guillén, volto noto delle telenovelas argentine, famoso in Italia per aver lavorato insieme a Grecia Colmenares nella soap “Manuela“. L’attore sudamericano è morto a seguito di complicazioni insorte dopo un intervento alla prostata per la rimozione di un cancro. Il decesso è avvenuto a Buenos Aires presso l’ospedale di La Plata il 28 maggio scorso, i giornali argentini hanno scritto che Guillén era stato sottoposto a tampone per il Covid-19 risultando negativo.

LEGGI ANCHE -> Lutto per Nainggolan, la giovane nipote muore di cancro

Il successo di Guillén arrivato con le telenovelas

Gustavo Guillén, nome d’arte di Gustavo Héctor Dasso, era nato il 30 giugno 1962 a Buenos Aires debuttando giovanissimo ad appena 25 anni nel mondo delle telenovelas molto popolari in Argentina durante quel periodo. Raggiunse la popolarità partecipando a “Manuela“, insieme a quella che poi è diventata l’icona delle soap opera Grecia Colmenares, diventando molto presto un volto noto ed amato anche in Italia. Nella fortunata telenovelas, trasmessa su Rete 4 a partire dal 1991, Guillén ha interpretato il ruolo di Emilio Acosta doppiato da Vittorio de Angelis. Da qui in poi è iniziata l’ascesa della sua carriera con partecipazioni in oltre 30 telenovelas, l’attore ha recitato sui set di “Micaela” (1992), “Perla nera” (1994), “Dulce Ana” (1995), “Ricos y famosos” (1997), “Muñeca brava” (1998), “Amor latino” (2000), “Chiquititas” (1999-2000), “Luna salvaje (2000)”, “1000 millones” (2002), “La niñera” (2004), “Flor – Speciale come te” (2004), “Sálvame María” (2005) e “Una famiglia quasi perfetta” (2014).

LEGGI ANCHE -> George Floyd, rivelazione sconvolgente: lui ed il poliziotto si conoscevano già

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Proprio sul set di “Amor Latino“, Guillén ha incontrato quella che poi sarebbe diventata sua moglie, la modella Lorena Bruno da cui ha avuto un figlio. La coppia si è separata nel 2008.