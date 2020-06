La mappa regione per regione dell’epidemia: bilancio all’1 giugno

La Protezione Civile ha aggiornato il bollettino e la mappa regione per regione relative all’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia.

A due giorni dal 3 giugno, la data che dovrebbe vedere la riapertura della mobilità tra regioni dopo quasi tre mesi, la Protezione Civile ha reso noti, come di consueto, i dati relativi all’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese. Stando a quanto si legge nel nuovo bollettino, nelle ultime 24 ore si sono registrati poco meno di 200 casi, mentre prosegue il calo dei positivi attuali e dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sono, invece, oltre 800 i pazienti guariti dal coronavirus per un totale che ha quasi raggiunto le 160mila unità.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: dati al 1° giugno, 178 nuovi casi

La Protezione Civile intorno alle 18 di oggi, lunedì 1 giugno, ha diramato attraverso una nota sul proprio sito il nuovo bollettino relativo all’epidemia da coronavirus in Italia. Secondo i nuovi dati, da ieri si sono registrati 178 nuovi casi di contagio che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 233.197. Scendono, invece, gli attualmente positivi, ad oggi 41.367, ossia 708 in meno rispetto a ieri. In calo, come da settimane, i ricoveri nelle terapie intensive italiane: 424 (-11).

Stando a quanto riporta la nota odierna, le persone guarite dal virus complessivamente in Italia sono salite a 158.355 con un incremento da ieri di 848 unità. Purtroppo nelle ultime 24 ore si sono registrati 60 nuovi decessi che hanno portato il bilancio complessivo delle vittime a 33.475.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, lunedì 1 giugno.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 89.018 – 16.131 – 52.026;

– Piemonte – 30.658 – 3.876 – 21.720;

– Emilia Romagna – 27.809 – 4.124 – 20.617;

– Veneto – 19.152 – 1.918 – 15.768;

– Toscana – 10.107 – 1.048 – 7.977;

– Liguria – 9.719 – 1.467 – 7.641;

– Lazio – 7.738 – 739 – 4.105;

– Marche – 6.730 – 987 – 4.416;

– Campania – 4.806 – 413 – 3.454;

– Puglia – 4.498 – 506 – 2.837;

– Trento – 4.432 – 462 – 3.677;

– Sicilia – 3.443 – 274 – 2.202;

– Friuli Venezia Giulia – 3.274 – 335 – 2.673;

– Abruzzo – 3.245 – 408 – 2.093;

– Bolzano – 2.598 – 291 – 2.184;

– Umbria – 1.431 – 76 – 1.324;

– Sardegna – 1.357 – 131 – 1.057;

– Valle d’Aosta – 1.187 – 143– 1.027;

– Calabria – 1.158 – 97 – 926;

– Molise – 436 – 22 – 279;

– Basilicata – 399 – 27 –344.

Stando ai dati della nuova mappa di oggi, non si sono registrati decessi nelle ultime 24 ore a Trento e Bolzano ed in Veneto, Marche, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Nessun nuovo caso di contagio da ieri, invece, nelle Marche, in Sicilia, Umbria, Calabria, Molise e Basilicata.

