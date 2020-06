Monica Bellucci , il ritorno sui social sexy e straripante – FOTO

Monica Bellucci è un’attrice molto popolare: la perugina ha postato sui social una foto dai contenuti bollenti.

Monica Bellucci è molto seguita sui social: il suo account Instagram è seguito da 3,2 milioni di follower. L’attrice è una bellezza rara e possiede una sensualità superlativa. La sua bravura è riconosciuta da tutti: la classe ’64 ha preso parte a pellicole di successo planetario come Dracula di Bram Stoker, Dobermann, Asterix e Matrix Reloaded. Da qualche giorno la nativa di Città di Castello ha cambiato completamente il suo look, salutando la sua lunga capigliatura in favore di un carré con frangia. Monica, dopo alcuni giorni, è tornata ad aggiornare il suo account. La foto postata è fantastica e ha mandato i fan in visibilio.

Monica Bellucci infiamma il web con uno scatto magnifico



Monica Bellucci ha postato una fotografia su Instagram infiammando letteralmente il noto social network. La magnifica donna, con un look ‘Blue Velvet’, indossa appunto un abito straordinario di colore blu. Il décolleté è da urlo e lascia pochissimo spazio all’immaginazione. La foto, in pochissimo tempo, ha conquistato più di 22mila like.

Gli utenti sono letteralmente impazziti e stanno commentando lo scatto con tantissimi cuori e tantissimi complimenti. Nonostante i suoi 55 anni, la Bellucci è ancora in forma smagliante e la sua bellezza non passa mai di moda.

L’ultima foto postata da Monica sui social è stata scattata dal noto fotografo Patrice Van Malder: l’artista le ha scattato diverse foto pubblicate sulla rivista statunitense di moda ‘Harper’s Bazar’.