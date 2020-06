Napoli, crollo di un muro: perdono la vita due operai

Tragedia nella periferia di Napoli: crolla un muro di contenimento prima delle 12:30 nel quartiere Pianura. Due operai hanno perso la vita.

Una tragedia inaspettata stamattina poco prima delle 12:30 a Napoli, precisamente nel quartiere Pianura, della periferia occidentale del capoluogo della Campania. Hanno perso la vita due operai, morti dopo che un muro di contenimento è crollato. I due uomini sono stati travolti dallo smottamento della terra dopo il crollo del muro. La tragedia è avvenuta tra via Archimede e via Montagna Spaccata. I cadaveri dei due operai sono stati estratti dalle macerie dopo il crollo. Sul posto sono arrivate sei squadre dei Vigili del Fuoco, carabinieri e personale della polizia municipale di Napoli. In seguito è poi giunto anche il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Napoli.

LEGGI ANCHE -> Cade dal balcone durante l’amplesso, una storia tragicomica

Le persone coinvolte nel cedimento del muro di contenimento a Napoli sono quattro

Sono quattro le persone rimaste coinvolte nel cedimento del muro di contenimento che reggeva un terrapieno di un palazzo in fase di ristrutturazione in via Eduardo Caianiello, nella zona della Masseria Grande, una traversa di via Montagna Spaccata. Per le due vittime non c’è stato niente da fare. Uno dei due operai morti è di nazionalità italiana. Mentre altri due sono di nazionalità straniera e sono stati estratti vivi dalle macerie.

LEGGI ANCHE -> Riaperture fra regioni: alcuni presidenti sono per il no

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Bagnoli ed era presente sul posto anche la polizia di Stato, oltre alla polizia municipale e alle ambulanze del 118.