Orto fai da te nel giardino di casa, si può: alcuni validi consigli

Orto fai da te nel giardino di casa. Ecco per voi alcuni validi consigli per avere la massima resa in uno spazio limitato

La quarantena da Coronavirus e la conseguente disponibilità di tempo hanno aumentato di sicuro le nostre abilità. Chi si è rimboccato le maniche diventando un provetto chef, chi si è dato al fai da te, chi invece ha deciso di fare un piccolo orto casalingo nel proprio giardino.

Coltivare i propri prodotti a casa ha visto un aumento di popolarità in generale anche prima del lockdown, diciamo nell’ultimo decennio. Questo perchè comprende tre grandi tendenze: mangiare pulito, risparmiare denaro e sapere esattamente da dove proviene il cibo. Ecco alcuni consigli per voi.

Dove posizionare l’aiuola

Il primo passo per far crescere un giardino sano è definire esattamente dove si vuole posizionare le aiuole. Considerate le dimensioni, la forma e la posizione del proprio orto per capire quale sia il miglior allestimento. Tenete presente che può sempre essere modificato nel tempo, se necessario. Le aiuole rialzate sono un modo elegante per presentare l’orto nel vostro cortile. Sembra pulito e paesaggistico, pur essendo funzionale. Potreste coltivare diversi tipi di verdure in ogni fioriera. Questo metodo di separazione aiuterà a concentrare diversi tipi di alimenti vegetali su tipi specifici di verdure aiutandole a ottenere i nutrienti di cui hanno bisogno e migliorare la loro crescita.

Leggi anche —> Piante scampate alla bomba atomica germogliano in Italia

Usare fertilizzanti naturali

I fertilizzanti naturali stimolano la crescita delle piante. Aiutano anche il suolo a trattenere l’acqua, che è la chiave per un orto sano.

Disporre correttamente le piante

Per ottenere il massimo rendimento da ogni aiuola, prestate attenzione a come disponete le piante. Evitate di piantare in schemi quadrati o file. Invece, sfalsatele organizzandole in schemi triangolari. In questo modo, potete inserire dal 10 al 14% di piante in più in ogni aiuola.

Preferite un orto verticale

Non importa quanto sia piccolo il vostro giardino, può crescere in verticale. Coltivate piante affamate di spazio – come pomodori, fagioli, piselli, zucca, meloni – supportate da tralicci, recinzioni, gabbie o picchetti.

Usate colture compatibili

Anche il trapianto di colture compatibili consente di risparmiare spazio. Considerate per esempio la combinazione delle “tre fratelli:” mais, fagioli e zucca. Il mais sostiene i fagioli , mentre la zucca cresce liberamente sul terreno sottostante, proteggendo dalle erbacce concorrenti.

Altre combinazioni compatibili includono pomodori, basilico e cipolle; foglie di lattuga e piselli o brassiche; carote, cipolle e ravanelli; e barbabietole e sedano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sagu Art (@sagu_art) in data: 1 Giu 2020 alle ore 1:03 PDT

Mantenere stabile la temperatura

Cercate di ottenre qualche settimana extra di produzione mantenendo calda l’aria intorno alle vostre piante (anche quando fa freddo) usando pacciamature, teli o telai.

Attenzione a lumache e parassiti

Un aspetto negativo della paglia o erbetta dell’orto è che fornisce un nascondiglio per le lumache durante il giorno. Tenetele lontane dalle vostre colture.

Leggi anche —> Inquinamento dell’acqua: la mappa che rivela i livelli di arsenico nelle falde