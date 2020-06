Che bella che è Pamela Prati. La showgirl sarda riesce sempre ad ottenere un largo consenso nonostante tutte le vicissitudini che la riguardano.

Nel corso dell’ultimo anno si è parlato molto di Pamela Prati. Il suo finto matrimonio con l’altrettanto non esistente Mark Caltagirone aveva attirato l’attenzione della stampa del gossip. E tantissimi utenti, tra i suoi followers e non, avevano provato molto interesse per la cosa.

Anche una volta scoperto come tutto fosse inventato di sana pianta, la 61enne donna di spettacolo sarda non ha mai visto scemare il sostegno di buona parte della sua fanbase. In molti sono convinti che in questa storia lei sia solo una vittima. La Prati ha sempre sostenuto di essere stata plagiata. E c’è chi le crede, c’è chi è convinto della sua buonafede e del fatto che lei meriti una opportunità. Nel frattempo la sarda ha comunque approfittato del fatto di essere sulla cresta dell’onda apparendo in diverse trasmissioni sia della Rai che di Mediaset.

Pamela Prati, lei è sempre bella

E poi ha anche avuto modo di scrivere un libro sulla sua vita. Naturalmente non mancano dei riferimenti importanti anche a questa controversa vicenda. Come ogni buon vip che si rispetti poi, anche la Prati utilizza con una certa frequenza i social network ed in particolare Instagram. Uno degli ultimi suoi scatti la ritraggono accovacciata con una gomma che mette in bella mostra le sue gambe. E nonostante l’età, l’ex prima donna del Bagaglino è sempre un bello spettacolo da contemplare. Il suo sguardo ammaliante fa il resto.

