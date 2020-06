Serie A, calendario: stasera potrebbe arrivare l’ufficialità

Non ci sono praticamente dubbi sul calendario di Serie A ma l’ufficialità non è ancora arrivata: dovrebbe arrivare stasera.

Il problema per l’ok definitivo all’ufficialità del calendario di Serie A è l’anticipo delle semifinali di Coppa Italia. Il campionato partirà il 20 giugno e chiuderà il 2 agosto, con in media una partita ogni tre giorni. Gli orari saranno divisi tra le 19.30 e le 21.45, con 10 partite che si giocheranno alle 17.15. Per il via libera quindi si attende solo che sia ufficialmente anticipata la ripresa al 12 giugno, e non al 14 come previsto dall’ultimo DPCM. Prima avverrà questa modifica, poi sarà comunicato ufficialmente il calendario. Ma, secondo le ultime voci, già da stasera, potrebbe il placet definitivo potrebbe essere concesso. Le prime partite a essere giocate saranno gli anticipi rimasti in sospeso, che verranno giocati tra sabato 20 giugno e domenica 21, poi si entrerà nel vivo della ripresa della competizione calcistica nostrana. Il primo turno e anche l’ultimo saranno esclusivamente serali, mentre le gare alle 17.15, che in tutto saranno soltanto 10, non verranno mai giocate a Napoli, Lecce o Cagliari.

LEGGI ANCHE -> Coppa Italia: Milan, Inter e Juve su tutte le furie per le date

Il calendario dei Big Match di Serie A

Juventus-Lazio sarà il posticipo di lunedì 20 luglio. Ma le indiscrezioni non riguardano soltanto queste gare: un riepilogo di tutte le date che potrebbero e dovrebbero essere confermate dal calendario:

27.a giornata (lunedì 22 giugno alle 21.45): Bologna-Juventus

27.a giornata (mercoledì 24 giugno alle 19.30): Inter-Sassuolo

27.a giornata (mercoledì 24 giugno alle 21.45): Atalanta-Lazio

28.a giornata (domenica 28 giugno alle 17.15): Milan-Roma

30.a giornata (sabato 4 luglio alle 21.45): Lazio-Milan

LEGGI ANCHE -> Gasperini: Ho avuto il Covid-19 e ho pensato alla morte

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

31.a giornata (martedì 7 luglio alle 21.45): Milan-Juventus

32.a giornata (sabato 11 luglio alle 21.45): Juventus-Atalanta

32.a giornata (domenica 12 luglio alle 21.45): Napoli-Milan

34.a giornata (domenica 19 luglio alle 21.45): Roma-Inter

34.a giornata (lunedì 20 luglio alle 21.45): Juventus-Lazio.