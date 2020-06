Serie A, UFFICIALE: il calendario dalla 27esima alla 35esima giornata

Serie A, arriva l’ufficialità: ecco il calendario della ripresa del campionato, disposte le gare dalla 27esima alla 35esima giornata

Dopo un paio di dietrofront, è arrivata l’ufficializzazione del calendario di Serie A. Il campionato ripartirà, come previsto, il weekend del 20 e 21 giugno, con i recuperi della 25esima giornata: sabato 20, in campo Torino-Parma (19.30) e Verona-Cagliari (21.45), domenica 21 invece Atalanta-Sassuolo (19.30) e Inter-Sampdoria (21.45). Il programma completo per tutte le squadre partirà invece già da lunedì 22 giugno, con la 27esima giornata, per concludersi domenica 2 agosto. Stabilita la programmazione tra 27esima e 35esima giornata, turno infrasettimanale che si disputerà tra il 21 e il 23 luglio.

Serie A, il calendario: date e orari dalla 27esima alla 35esima giornata

Per le ultime tre giornate di campionato invece bisognerà attendere, per garantire la contemporaneità tra squadre che lottino per obiettivi comuni (scudetto, qualificazioni alle coppe o salvezza). Confermate le tre fasce orarie: 17.15 (ma vi si disputeranno solo dieci partite), 19.30 e 21.45. Mancano ancora le date confermate per la coppa Italia, attendendo la deroga da parte del Governo all’ultimo Dpcm che vietava manifestazioni pubbliche prima del 15 giugno. Una volta arrivata tale deroga, potranno essere anticipate le semifinali al 12 e 13 giugno, con la finale il 17 giugno.

Quanto al calendario finora emesso, ecco date e orari dei match più significativi: Atalanta-Lazio (27esima giornata) mercoledì 24 giugno ore 21.45, Milan-Roma (28esima giornata) domenica 28 giugno ore 17.15, Atalanta-Napoli (29esima giornata) giovedì 2 luglio ore 19.30, Napoli-Roma (30esima giornata) domenica 5 luglio ore 21.45, Milan-Juventus (31esima giornata) martedì 7 luglio ore 21.45, Juventus-Atalanta (32esima giornata) sabato 11 luglio ore 21.45, Napoli-Milan (32esima giornata) domenica 12 luglio ore 21.45, Roma-Inter (34esima giornata) domenica 19 luglio ore 21.45, Juventus-Lazio (34esima giornata) lunedì 20 luglio ore 21.45.

