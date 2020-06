Tragedia a Silvi Marina, le ultime parole del ragazzo: “Perdonatemi”

Lutto a Silvi Marina. Un ragazzo si toglie la vita dopo aver ricevuto una brutta notizia. Il suo ultimo biglietto: “Perdonatemi”

Tragedia a Silvi Marina. Leonard Costantin G. era un ragazzo in gamba che faceva il cameriere in un hotel della località. Secondo Il Mattino, si è tolto la vita dopo aver ricevuto la brutta notizia del licenziamento a causa dell’impossibilità di rinnovare il contratto dopo l’emergenza Covid. Il padre, ritornando a casa, ha trovato il corpo del figlio. Non c’era già più nulla da fare: i soccorsi hanno potuto solamente constatare il decesso.

Lutto a Silvi Marina. Tragedia per il ragazzo

Leonard Costantin G. si è tolto la vita a soli 27 anni. “Perdonatemi”, ha scritto il giovane su un foglio A4, lasciando il biglietto al centro del tavolo da pranzo. E’ stato l’ultimo messaggio che ha ricevuto la famiglia. Sia lui, che la famiglia si erano ben integrati a Silvi. Leonard lavorava come stagionale, faceva il cameriere, in un hotel a Silvi, sulla costa abruzzese, ma negli ultimi due anni stava attraversando un momento difficile. Nei giorni scorsi il datore di lavoro gli aveva detto che non l’avrebbe potuto riconfermare per l’estate a causa del coronavirus. “Leonard Costantin non l’aveva presa bene – ha raccontato il padre ai carabinieri – ma nulla lasciava presagire in un gesto così drammatico”.

È il quinto suicidio in 15 giorni nella provincia di Teramo. L’emergenza coronavirus sta lasciando conseguenze da non sottovalutare in ambito politico, economico e sociale. Molti in questi ultimi mesi hanno perso il lavoro, altri sono in attesa di avere notizie al riguardo. La situazione è molto difficile.