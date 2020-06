Taylor Mega in piscina: si spoglia e tutti sognano – FOTO

Taylor Mega si concede una giornata in piscina dove si spoglia facendo sognare tutti i followers: la foto cheha conquistato tutti.

Visualizza questo post su Instagram Good but not an angel 👼🏼😈 @fashionnova Fashionnova partner Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 1 Giu 2020 alle ore 11:11 PDT

Taylor Mega si spoglia in piscina restando solo con una camicia sbottonata e un micro bikini che mette in risalto il suo fisico statuario e super allenato. Addominali in mostra e ben visibili, seno in vista e degli occhiali da vista che Taylor indossa e che rendono ancora più suggestiva la foto. In pochi minuti, la Mega ha fatto esplodere Instagram collezionando migliaia di like e commenti da parte dei fan.

Taylor Mega in topless su Instagram: la mano sbarazzina scatena i fan

Visualizza questo post su Instagram BELLA E DANNATA 😈 Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 28 Feb 2020 alle ore 7:34 PST

I fan di Taylor Mega sono abituati ad ammirare la bellezza della loro beniamina che, ogni giorno, pubblica su Instagram foto in cui sfoggia la sua bellezza mozzafiato. In un post precedente, l’influencer seguita da 2,5 milioni di followers ha anche posato in topless. Nella foto che ha raccolto quasi 300mila like, Taylor indossa uno jeans sbottanato che mostra lo slip nero mentre il seno scoperto è coperto dal braccio della stessa Taylor. Una foto che ha scatenato l’entusiasmo dei fans che hanno applaudito la sua bellezza.

Nel post che vedete qui in alto, invece, è tornata a sfoggiare i suoi addominali che mantiene in forma allenandosi costantemente e seguendo un’alimentazione bilanciata. Sempre più seguita sui social, dunque, Taylor continua a far sognare i suoi followers.