Dramma nella serata, ragazzo ritrovato agonizzante dai genitori muore in ospedale

Un ragazzo di 26 anni di Villanova Sant’Antonio (Venezia), è morto dopo essere stato trovato agonizzante sul letto dai suoi genitori.

Dramma a Villanova Sant’Antonio, frazione del comune di Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia. Nella serata di venerdì scorso, un ragazzo di soli 26 anni è morto dopo essere stato ritrovato agonizzante sul letto all’interno della propria abitazione, dove viveva con i genitori. Sono stati proprio quest’ultimi ad allarmare i soccorsi dopo aver ritrovato il figlio in quelle condizioni. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo i medici non hanno potuto far nulla. Sul decesso stanno indagando i carabinieri della stazione di Villanova intervenuti presso l’abitazione della famiglia.

Leggi anche —> Schianto in moto: ragazzo di 19 anni perde la vita

Venezia, dramma nella notte: ragazzo 26enne muore dopo essere stato trovato agonizzante dai genitori

Un ragazzo di soli 26 anni residente a Villanova Sant’Antonio, frazione di Fossalta di Portogruaro (Venezia) è morto nella serata di venerdì, 26 maggio. Il giovane, Alessandro Cirillo, è stato ritrovato agonizzante sul letto della sua casa dai genitori con cui viveva. A ritrovarlo in quelle condizioni, i due coniugi, come riporta la redazione de Il Gazzettino, che insospettiti dal fatto di non vedere uscire il figlio dalla propria stanza, sono andati a controllare. Contattati subito i soccorsi, presso l’abitazione è intervenuto tempestivamente il personale medico del Suem 118. I sanitari hanno provato a rianimare il 26enne e lo hanno trasportato d’urgenza in ambulanza presso l’ospedale di Portogruaro. Qui i medici del Pronto soccorso hanno cercato in tutti i modi di salvare la vita ad Alessandro, ma purtroppo non c’è stato più nulla da fare e poco dopo viene ne è stato constatato il decesso sopraggiunto per arresto cardiaco.

Su quanto accaduto stanno adesso indagando i carabinieri di Villanova, coordinati dalla Procura di Pordenone, che sono arrivati presso l’abitazione del giovane per ispezionarla ed ascoltare i genitori. Durante l’ispezione, come riferisce Il Gazzettino, i militari dell’Arma hanno ritrovato e sequestrato alcuni farmaci che erano stati prescritti al ragazzo. Sulla salma di Alessandro è stato disposto dal pubblico ministero l’esame istologico per cercare di far chiarezza sul decesso.

Leggi anche —> Roma, precipita aereo ultraleggero in mattinata: due morti

Sconvolta l’intera comunità per la morte del ragazzo che oltre ai genitori lascia la fidanzata, la nonna e tre fratelli.