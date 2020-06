Barbara D’Urso, 63 anni e non sentirli: il fisico in costume da 18enne – FOTO

Barbara D’Urso, bagnata e bollente sotto il sole: che schianto! La conduttrice Mediaset sta facendo sognare i suoi followers con scatti da urlo

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della nostra televisione. Oramai da tantissimi anni entra nelle nostre case con i suoi programmi. Dal 2000 ha preso sempre più spazio in televisione, conducendo il Grande Fratello, Domenica Cinque, Pomeriggio Cinque e altri programmi. In questi ultimi anni ai suoi lavori si è aggiunto anche Live Non è la D’Urso, in prima serata, che sta riscuotendo un grandissimo successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> LADY DIANA è STATA ASSASSINATA

Barbara D’Urso fa impazzire i fan con uno scatto al mare

In questo periodo Barbara è sempre alle prese con le sue cose. Il periodo della quarantena è stato duro per tutti, stare a casa non è stato affatto facile ma piano piano ci siamo abituati a questa realtà. Adesso che però è tra virgolette finito questo incubo, inizia la frustrazione per il non poter andare in vacanza. Il minimo dei mali per dopo tutto quello che abbiamo vissuto, ma resta comunque l’amarezza per non poter andare in giro per il mondo. In qualche modo ci sono stati rubati tanti mesi a causa di questo covid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alena Seredova post parto: che schianto – FOTO

Barbara è diventata sentimentale e ha pubblicato uno scatto di lei al mare. Sta in acqua, in ammollo in un salvagente, le gambe bellissime in mostra. “Sognando il mare” scrive lei come didascalia. I commenti sono divisi tra i soliti haters che le dicono che lei può tranquillamente spostarsi con la mascherina, perché i soldi per andare ovunque li ha, e chi la difende dicendo di non pensare a nessuno.