Bonus infissi 2020: come ottenere lo sconto al 110% o 50% per le finestre

Vediamo come funziona il nuovo bonus infissi 2020 e a chi spetta lo sconto al 110% o 50% per le spese compiute per sostituire finestre

Innanzitutto il nuovo Ecobonus 110% si applica per spese compiute dai contribuenti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta di una detrazione spalmabile in 5 anni di stesso importo o attraverso uno sconto in fattura o la cessione del credito.

In particolare, per quanto riguarda il bonus infissi e bonus finestre sarà fruibile al 110% se legato a interventi a elevata efficienza energetica. Ad esempio il cappotto termico all’edificio che migliori di almeno 2 classi energetiche dell’edificio. Oppure, qualora questo non sia possibile, tramite il conseguimento della classe energetica più elevata, “da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata“.

LEGGI ANCHE —> Sondaggio politico, un partito torna a crescere: l’orientamento di voto degli italiani

Bonus infissi e finestre, come funzione per lo sconto al 50%

Diversamente invece sarà possibile usufruire del bonus infissi e bonus finestre attraverso un’agevolazione fiscale che permette di conseguire del beneficio della detrazione Irpef del 50% per le spese compiute per l’acquisto e l’installazione di nuovi infissi e finestre.

Questa detrazione spetta grazie al bonus infissi e finestre in questi casi è al 50% nel caso in cui si tratti di un intervento che può usufruire dell’agevolazione del bonus ristrutturazione 2020 e che quindi dà diritto anche al bonus mobili ed elettrodomestici di classe energetica di almeno A+, tranne che per i forni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

LEGGI ANCHE —> Covid, per rispondere alla crisi occorre l’aiuto di facebook

Lo stesso vale per l’Ecobonus 2020, dato che grazie alla precedente Legge di Bilancio la detrazione per infissi e finestre, bonus tende e bonus zanzariere anche se allo scopo di migliorare l’efficienza energetica, è scesa dal 65% al 50%.