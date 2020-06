2 giugno, centrodestra assembrato in piazza e senza mascherine

Centrodestra assembrato in piazza nonostante i divieti: i leader tolgono anche la mascherina. E’ la manifestazione contro il governo

Centrodestra assembrato in piazza nonostante i divieti. E’ la manifestazione che avevano annunciato nel rispetto del distanziamento sociale. Così non è e dimostrano che della salute e del coronavirus ai leader dei partiti di centrodestra non interessa un tubo. L’importante è dire no a questo governo, poi se si rischiano nuovi contagi, e pazienza. E’ il succo della giornata di oggi delle opposizioni. Alcuni leader ad un certo punto abbassano la mascherina e il signor Tajani si presenta davanti alle telecamere senza nemmeno averla al collo. Come manifestare contro la violenza con le armi in pugno. Questo è quanto accaduto a Roma e considerando che la manifestazione è stata voluta in 70 città italiane, la salute degli italiani resta decisamente al centro degli interessi delle opposizioni.

Leggi anche > Il direttore dello Spallanzani: “L’emergenza non è finita”

Centrodestra assembrato, in barba al Covid-19

Conte, Conte, vaffanculo!”, “libertà! libertà!” ed “elezioni! Elezioni!” sono i cori che si sono levati dalla folla dei manifestanti in via del Corso a Roma. Davanti al corteo hanno sfilato i tre leader: il segretario della Lega, la presidente di Fratelli d’Italia e Antonio Tajani vicepresidente di Forza Italia. Alla domanda fatta al segretario della Lega sulla mascherina che aveva abbassato, lui dichiara: “Ce l’ho, ma gli esperti dicono che il virus sta morendo”. Responsabilità istituzionale di un leader politico nonchè senatore ed ex ministro rispettata in pieno. Una brutta giornata davvero per le opposizioni.

Leggi anche > 2 giugno, parla Conte

Gli argomenti su cui dibattere non mancano certo perchè in una pandemia è difficile non commettere errori e le cose migliorabili esistono. Il tutto accade mentre il presidente Mattarella richiama all’unità tutte le parti politiche dato il difficile momento del paese che adesso si appresta a ripartire con un’economia in affanno.