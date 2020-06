Claudia Gerini , la foto in mezzo al mare , fisico pazzesco – FOTO

Claudia Gerini ci ragala un magnifico scatto che la ritrae intenta a fare un bagno nella cornice di un mare azzurro e cristallino

E’ lei o non è lei? Certo che è lei! Come direbbero i simpatici Greggio e Iacchetti in un popolare tormentone di Striscia la Notizia, ecco che vi presentiamo la bellissima Claudia Gerini. Dobbiamo fare infatti uno sforzo per riconoscerla nella foto che ha pubblicato lei stessa su Instagram.

Colta in uno scatto da un obiettivo lontano è circondata dall’immesità del blu. Il cielo infinito sopra di lei e un mare cristallino lambisce le sue forme perfette. Un bikini scuro e il sole che le riscalda la pelle. Così l’attrice ci regala un momento di normalità dopo i trambusti delle settimane passate e ci offre uno squarcio della sua vita privata.

Claudia Gerini: fan scatenati su Instagram

Una frase accompagna quest’immagine: “Fase 3 #giugno col bene che ti voglio…” Fa il verso e riprende una frase della celebre canzone del 1968 di Riccardo del Turco dal titolo Luglio. Claudia Gerini anticipa così un po’ la magia dell’estate. Fortunatamente il bel Paese ci sta regalando temperature miti che possano allietare queste giornate di ripresa con l’avvio di una nuova fase dall’inizio della pandemia da Coronavirus. Chissà in quale località si trova la bella attrice.

Fan scatenati nei commenti per lei. “Claudié, ma nun era Luglio? Comunque te se vo bene pure a giugno, ad aprile e a gennaio.” – scrive simpaticamente un ammiratore. “Regina delle onde, prima di tutto delle donne. La sua immagine è ancora davanti ai miei occhi” – commenta un altro. E ancora: “Quanto mi piacerebbe farmi il bagno insieme a te.”

Auguriamo a Claudia una favolosa estate.

