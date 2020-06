Clizia Incorvaia in versione casalinga sexy. Neanche a casa la donna rinuncia alla sua sensualità. I suoi fan restano a bocca aperta

Clizia Incorvaia non rinuncia ad essere sexy anche in versione casalinga. La donna da tutti conosciuta dopo aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello vip, programma condotto da Alfonso Signorini, ora si gode qualche momento con il suo nuovo compagno Paolo.

Clizia Incorvaia e il suo look da perdere la testa

Un colore raggiante proprio come lei. Clizia, immortalata a fare le pulizie, non dimentica mai di essere alla moda. Per lei è fondamentale. Infatti su Instagram lei si presenta proprio così: “Cresciuta a pane e moda”. Ora non ha occhi che per Paolo Ciavarro, il suo nuovo compagno conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia. I due hanno iniziato la loro love story durante il gioco, poi si sono dovuti separati. Lei è uscita prima e lui è arrivato in finale. A causa del lockdown sono stati costretti a rimanere distanti.

Ora è iniziata finalmente la loro storia fuori dalla casa, dopo più di due mesi sono riusciti a ricongiungersi. Lui ha raggiunto Clizia in Sicilia e ora si godono la loro dolce fiaba.

Clizia sembra aver dimenticato totalmente il suo ex marito Francesco Scarcina, il cantante delle Vibrazioni, da cui ha avuto anche una figlia.