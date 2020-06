Cristiana Calone, tenuta nascosta dal padre, in arte Massimo Ranieri

Appare per la prima volta in pubblico Cristiana Calone la filgia del cantante Giovanni Calone, in arte Massimo Ranieri

L’attore cantante e conduttore televisivo Giovanni Calone, in arte Massimo Ranieri ha concentrato la sua immagine in pubblico, tenendolo all’oscuro dei dettagli della sua vita privata.

Il noto cantante sfama le soddisfazioni dei suoi fan dai lontani anni ’70, mettendo in piedi concerti e opere teatrali di ogni genere che lo hanno lanciato nella lista degli artisti a tutto tondo. Il regista napoletano, nativo del quartiere di Santa Lucia ha sempre speso gocce di sudore per farsi strada tra le gente che lo amava, allietando le orecchie e le menti di intere generazioni.

Tuttavia Massimo Ranieri non ha mai preso in considerazione di sviscerare tra una performance e l’altra i dettagli della sua vita privata. Ad anni di distanza la svolta in pubblico.

Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri

Massimo Ranieri ha sempre considerato la sua famiglia un ostacolo per la sua carriera tra il pubblico di Napoli e non solo. L’artista classe 1951 si è scoperto di avere avuto una relazione con Franca Sebastiani, cantante e attrice scomparsa nel 2015.

Il nucleo familiare però non si ferma alla sua amata. Nel lontano 1971 nasce dalla coppia di cantanti una donna dal volto divino e innocente: Cristiana Calone. All’epoca Massimo non aveva ancora compiuto 20 anni quando è arrivata alla luce sua figlia.

Quest’ultima non aveva mai maturato l’idea di rivelarsi in pubblico, anche perchè è rimasta per ben ventiquattro anni lontana dal padre. Massimo Ranieri, artista ormai noto e affermato tra la gente era stato trascinato via dalla primogenita, “suggerendo che sarebbe stato un danno alla mia immagine“.

Massimo Ranieri, le emozioni non finiscono mai

Le leggerezze da ragazzino ancora immaturo nel farsi prevalere, Massimo Ranieri le ha volute rivendicare chiamando di persona Cristiana, in segno di invito sul grande teleschermo della Rai, avvenuto nel più recente 2007.

Cristiana aveva assistito solo dalla tv le performances del padre, ma a quella chiamata improvvisa non aveva trattenuto di chiamarlo “papà“ nonostante la sua assenza prolungata.

La ragazza è stata dunque ospite del talk show Tutte Donne Tranne Me, condotto da Massimo Ranieri, il quale ha voluto a tutti i costi che la figlia fosse presente.

Cristiana oggi è anch’essa una cantante e ha già pubblicato un singolo musicale Donne sole che rimanda alla riscoperta dei valori forti e solidali per tutte le donne in stato di sofferenza.