Giulia de Lellis, qualcuno le bacia i piedi, ma chi è ? – Foto

Giulia de Lellis, su Instagram, posta uno scatto che lascia davvero tutti di sorpresa: un inaspettato protagonista fa la sua comparsa

Giulia de Lellis è una delle personalità più seguite nel mondo di Instagram. La 24enne, ascesa alla ribalta con la sua partecipazione al reality ‘Uomini e Donne’, occupa stabilmente le prime pagine del gossip da tempo. Fidanzata con Andrea Damante, ha avuto in passato anche relazioni con il cantante Irama e con Andrea Iannone, pilota della MotoGP ed ex storico di Belen Rodriguez. Sul suo profilo social trovano spesso spazio scatti provocanti e seducenti, ma nell’ultimo caso viene utilizzato per una notizia piuttosto a sorpresa, che strappa un sorriso ai fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia De Lellis, labbra di fuoco e sguardo sexy – FOTO

Giulia de Lellis e il suo ‘nuovo amore’ Tommaso

Giulia da’ infatti il benvenuto nella sua vita a Tommaso. Un nuovo amore, ma Andrea Damante può stare tranquillo. Si tratta di un cagnolino, un piccolo Spitz di Pomerania di quattro mesi. Un batuffolo presentato da Giulia ai followers con un video e delle stories. Tommaso è già il nuovo beniamino del web.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia De Lellis svela un segreto sui social: “Lo faccio anche io”

In una delle stories si vede anche il cagnolino baciare i piedi di Giulia. Uno scatto tenero e che fa sorridere. Una compagnia che la ragazza, come da lei stesso spiegato, aspettava da tanto. Ci si aspetta a questo punto di vedere protagonista Tommaso di diversi contenuti a lui dedicati, come annunciato proprio da Giulia. Il profilo del cane conta già 26mila followers. Siamo di fronte, probabilmente, ad una nuova star del web.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter