Justine Mattera in spiaggia, fuori l’ombelico: fan preoccupati, il motivo – FOTO

Justine Mattera in spiaggia, mostra l’ombelico e pubblica le foto su Instagram che scatenano la preoccupazione dei fans. Ecco perché.

Justine Mattera pubblica due foto in cui mostra l’ombelico e i suoi addominali, ma scatena la preoccupazione dei fans. Sempre bellissima, solare e positiva, le ultime foto pubblicate dalla showgirl hanno spaccato i suoi followers. Da una parte ci sono quelli che ammirano la sua indiscutibile bellezza e la sua positività che condivide sfoggiando sempre il suo bellissimo sorriso e, dall’altra, ci sono quelli che si dicono preoccupati per lei considerandola troppo magra.

Justine Mattera troppo magra? Le foto spaccano il web

La foto che ha scatenato i commenti dei fans è questa qui in alto in cui la showgirl sfoggia degli addominali scolpiti, frutto dei suoi duri allenamenti. La Mattera, infatti, non ha mai nascosto di essere amante dello sport e, anche su Instagram, ogni mattina, dà vita a delle dirette con cui, in compagnia di esperti, condivide le sue sedute d’allenamento con i followers. Quello della Mattera è un vero e proprio stile di vita che le permette di essere sempre bellissima.

Per lei, infatti, a 49 anni compiuti, è come se il tempo non passasse mai. Fisico tonico e asciutto, Justine pubblica sui suoi profili social foto in cui sfoggia il frutto dei suoi allenamenti. Molti followers, però, la considerano troppo magra e c’è chi la esorta a mettere su qualche kg.

Nella foto che vedete qui in alto, invece, la Mattera si mostra con un completo intimo, mettendo in evidenza i muscoli delle gambe e delle braccia oltre agli addominali e, anche in questo caso, non è mancato il commento dell’utente che la considera troppo magra.