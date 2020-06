Lady Diana totalmente senza vestiti: lo scherzo del piccolo William alla sua mamma

Sono trascorsi 23 anni dalla tragica morte di Lady Diana e gli aneddoti non smettono mai di sorprenderci. Di lei oramai si sanno tante cose, si sa che era infelice, che il suo matrimonio è stato un fiasco e che la famiglia del marito non l’apprezzava particolarmente. Tanto odiata da loro quanto amata dal popolo per la sua umiltà che non l’ha mai lasciata, anzi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> LADY DIANA è STATA ASSASSINATA

Lady Diana e lo scherzo del piccolo William davanti alla guardia del corpo

Da reale ha sempre dimostrato un grandissimo lato di umanità, ma anche in casa, come testimonia al Daily Mail la sua ex guardia del corpo. Al magazine Ken Wharfe ha raccontato un episodio piccante, uno scherzo fuori luogo che il piccolo William da bambino ha fatto alla sua mamma.

Diana si era offerta di stirare la camicia dell’uomo, e mentre lo faceva, il primogenito le tolse l’asciugamano di dosso, spogliandola completamente nuda in presenza della guardia. Un episodio imbarazzante che ha messo in imbarazzo Diana e la stessa guardia, mentre il piccolo William se la rideva alle loro spalle.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alena Seredova post parto: che schianto – FOTO