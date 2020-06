Le più comuni conseguenze per chi beve latte di soia

Il latte di soia è una bevanda non indicata in generale per l’organismo umano: le conseguenze di chi lo assume abitualmente

Bere latte di soia fa male come indicato dagli esperti. La bevanda è di uso tradizionale al principio della giornata. Essa si ricava dai germogli di soia e costituisce il più delle volte un beneficio di origine vegetale.

E’ idoneo per chi ha intolleranze al lattosio ma può essere consumato anche per coloro che scelgono di metterlo a tavola al fine di diminuire il valore di colesterolo alto, risultato nelle analisi del sangue. Adatto per i soggetti obesi e in sovrappeso, è un ottimo deterrente ricco di vitamina D che contrasta patologie come l’osteoporosi.

Il latte di soia come per la maggior parte di bevande e alimenti in generale può presentare delle controindicazioni suscitando conseguenze inaspettate. L’utilizzo abituale di questa bevanda porta alla formazione di calcoli renali. Fa male alla tiroide se consumato in corrispondenza di farmaci per la cura e in corrispondenza dell’eccesso di zuccheri che presenta, può essere dannoso per i soggetti diabetici.

Le proprietà benefiche del latte

Il latte può essere gustato sia freddo che caldo. Le temperature a cui è sottoposto non hanno alcun effetto sui principi benefici di cui si avvale. Si diceva che le persone con un’età avanzata non potevano assumere questa bevanda: falso! Il latte è un alimento completo e ricco di calcio e fosforo ed è per tutti, a qualsiasi età.

Contiene l’87% di acqua, dunque depurativo per l’organismo umano e una quantità giusta di zuccheri e proteine che lo rendono ipercontrollato e idoneo al soddisfacimento dei bisogni di chiunque.

Inoltre è un ottimo repellente per la disintossicazione. Può essere considerato una medicina nelle diete alimentari e questo dato trova conferma anche nelle civiltà di un tempo. Il latte previene l’osteoporosi riducendo l’infertilità delle ossa grazie alla componente calcio.

