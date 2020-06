L’attrice Laura Chiatti è sempre più bella nonostante il passare degli anni. Ora lei posta una storia molto significativa ed in cui spicca per avvenenza.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 30 Mag 2020 alle ore 7:55 PDT

Qualcuno dovrebbe chiedere a Laura Chiatti come fa ad essere ancora così bella nonostante ormai sia da tempo una donna matura. Perché la sua bellezza è sempre di quelle fresche e giovani, tipiche ad esempio di Gin, il personaggio da lei interpretato nella famosa pellicola ‘Ho voglia di Te’.

LEGGI ANCHE –> Naike Rivelli, la foto da dietro. I fan insorgono: “Ma la faccia…“- FOTO

Proprio al film fa riferimento l’attrice umbra in una sua storia pubblicata sul suo profilo personale Instagram. Lei appare con indosso un paio di calze mentre è distesa a letto. E tagga Riccardo Scamarcio, che nel film era il suo giovanissimo innamorato Step. Quel film è rimasto nel cuore di molti che allora erano adolescenti o poco più, e che ancora oggi ricordano con affetto la trasposizione cinematografica del romanzo di Federico Moccia.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker | splendido omaggio ad Italia e 2 giugno | FOTO

Laura Chiatti, lei è sempre più bellla

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno a tutti …. allora che ne dite amici miei di @beatboxvintage_girls ?❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 29 Mag 2020 alle ore 3:33 PDT

La storia pubblicata da Laura Chiatti arriva proprio per omaggiare ‘Ho voglia di te’, che risale oramai a 13 anni fa. Ed è inutile dire che i fans di lei e non solo hanno riservato a questo momento social tantissime interazioni tutte positive. Non mancano i commenti di chi afferma di essere cresciuto con quel film, che ha rappresentato un motivo importante per tanti. Difatti le vicissitudini raccontate sono tipiche dei ragazzi di quell’età.

LEGGI ANCHE –> Belen si rilassa coi Maneskin: riavvicinamento o allontanamento definitivo da Stefano – FOTO