Mara Venier, il marito rivela una sua ossessione: “alle 6 del mattino mi chiama e…”

Mara Venier è legata da tanti anni al produttore cinematografico Nicola Carraro, sposato nel 2006. I due rivelano un particolare della loro intimità

E’ una delle conduttrici più seguite del panorama televisivo italiano. Simpatica, intelligente, competente… Mara Venier piace a tutti, senza se e senza ma. E’ stata da poco rivelata la notizia che il programma storico da lei condotto, Domenica In, avrà una chiusura estiva prematura, il 14 giugno. Questo ha decisamente portato delusione nei telespettatori più assidui che trascorrevano in compagnia di zia Mara le domeniche pomeriggio.

Oggi viene fuori una curiosità particolare che riguarda la sua vita privata. La notizia è stata divulgata da una delle persone più vicine a Mara Venier e sicuramente tra le più amate: suo marito Nicola Carraro.

Il produttore cinematografico infatti rivela che la consorte ha una mania per le pulizie della casa. “E’ diventata un’ossessione, mi assilla con le pulizie di casa. Alle sei della mattina lei è già in piedi ed è pronta a pulire. Non importa se io ancora sto dormendo.” – ha detto al settimanale ‘Visto’.

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez davanti allo specchio e in costume : da restare di ghiaccio – FOTO

Mara Venier: il perché della sua ossessione

Le motivazioni che stanno dietro ad una mania così grande hanno in realtà un retroscena serio. Nicola Carraro ha spesso desiderio di evasione, è facile che prenda un aereo per raggiungere Providenciales, la sua isola preferita nei Caraibi. Lo scorso dicembre si trovava a Santo Domingo dove è si è ammalato di una polmonite molto grave. La condizione lo ha portato a passare diverso tempo in ospedale, lontano dall’Italia.

Mara in quel momento era a casa, stava lavorando a Domenica In ed era impossibilitata a lasciare tutto. Ricordiamo che ancora, nonostante fosse diffuso in Cina il Covid19, per noi era una remota possibilità averlo contratto.

Fortunatamente l’uomo ha recuperato energie e salute ed è tornato a casa prima di Natale. Da quel momento Mara Venier ha posto l’accento in maniera sempre più forte sulle pulizie di casa. Complice in seguito anche l’emergenza sanitaria per lei è una priorità non contagiare il marito.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

“Quando torno a casa mi spoglio completamente. Corro in bagno per farmi la doccia. Poi metto gli abiti in lavatrice e quindi, finalmente, rivedo il mio Nicola, rimanendo a distanza di sicurezza” – ha dichiarato la conduttrice

LEGGI ANCHE –> Valentina Vignali | un compleanno davvero piccante | FOTO