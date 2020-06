Miriam Leone,, L’amore a Domicilio, nuovo film esce il 10 giugno su Prime Video. E’ la stessa protagonista a darne notizia

Il 10 giugno prossimo esce direttamente sul portale di streaming online L’amore a Domicilio. A darne notizia è direttamente una delle protagoniste, la talentuosa e bellissima attrice siciliana Miriam Leone.

Tramite Instagram Stories, veniamo a scoprire notizie sul cast e sul metodo di programmazione. Il Coronavirus infatti ha bloccato una serie di attività che prevedono una distanza interpersonale molto dirotta. Una di queste è senza dubbio quella dei cinema dove si sta gomito a gomito con gente sconosciuta. Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare per mesi al buio della sala, l’odore dei popcorn, l’emozione di vedere un film sul grande schermo.

L’industria cinematografica ha dovuto quindi rivedere tutta la sua programmazione. I film in uscita nei mesi passati sono stati tutti lasciati in sospeso senza sapere quando potranno venire alla luce ed essere ammirati dal pubblico.

Non tutto è perduto, viviamo pur sempre nell’epoca dello streaming. Molte case di produzione infatti hanno dirottato le loro creazioni dal grande al piccolo schermo. I colossi delle piattaforme online si stanno accaparrando i diritti per le creazioni in standby.

Leggi anche >>> IO RESTO IN SALA, COME ANDARE AL CINEMA SENZA MUOVERSI DA CASA

Miriam Leone: L’amore a Domicilio approda su Prime Video

E’ il caso anche del film L’ Amore a Domicilio, in uscita il 10 giugno su Amazon Prime Video.

LA TRAMA. Renato è un assicuratore tanto bravo nel suo lavoro quanto pessimo nelle relazioni sentimentali. Non è in grado di gestire una relazione seria al punto da tenersene alla larga. Si trova nella situazione di dare un passaggio ad una bellissima ragazza, Anna. Hanno immediatamente un rapporto sessuale e tra loro scatta qualcosa. Renato a quel punto non sa se continuare questo rapporto o considerarlo come un’avventura. Scopre successivamente che lei è agli arresti domiciliari e dovrà rimanerci per molto tempo. La situazione prende una svolta interessante.

Il film è diretto da Emiliano Corapi, conosciuto per il pluripremiato Sulla strada di casa.

Protagonista insieme alla già citata Miriam Leone troviamo Simone Liberati, diventato famoso aver partecipato all’adattamento cinematografico de La profezia dell’armadillo, romanzo del geniale fumettista Zerocalcare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nel cast anche: Fabrizio Rongione, Anna Ferruzzo, Antonio Milo, Valeria Perri, Eleonora Russo, Renato Marchetti e Luciano Scarpa.

Leggi anche >>> NETFLIX, PERCHÈ STA CANCELLANDO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PROFILI