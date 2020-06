Naike Rivelli, la foto da dietro. I fan insorgono: “Ma la faccia…“- FOTO

View this post on Instagram

Questo scatto lo feci a Maratea. Avevo accompagnato mamma @ornellamuti per lavoro. Un albergo orrendo. Sono rimasta chiusa in camera. E pensare che la gente spende un sacco di soldi per andarci… perché va di moda trai i ricchi. Un posto che non vale una stella. Siamo ripartire (grazie a Dio) la mattina presto .. Neanche il caffè alle 8:00 puoi trovare. Perché i ricchi fanno colazione tardi… Feci un live sul mio Instagram per raccontarlo. Fui chiamata dal proprietario del hotel che mi minaccio di morte se non levavo il video dal mio Instagram.. mi disse: "tu non sai chi sono io.." 🙈😳🤣🤪🤣🤪🤣🙈🇮🇹🇮🇹🇮🇹 lo tolsi solo per rispetto all'ex agenzia di mamma, che mi chiese di levarlo per non causare problemi.