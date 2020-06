Per Romina Carrisi è tempo di festeggiare il compleanno. E spicca un dono del quale lei non ci dice chi è il mittente. C’è un fidanzato?

Nella giornata del 1° giugno c’è stato un compleanno in casa Carrisi. Infatti è Romina Carrisi ad avere compiuto gli anni. Sono 33 le candeline spente dalla quartogenita di Al Bano e Romina Power, che è stata preceduta nell’ordine da Ylenia, Yari e Cristel.

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini, il twerking spinto dedicato ai followers – VIDEO

Alla giovane sono giunti gli auguri di buon compleanno sul suo profilo personale Instagram da parte di tanti fra i suoi numerosi followers. E non sono mancati anche dei bei regali, giunti in particolar modo dalla famiglia. Tra questi spicca un enorme mazzo di fiori. Si tratta di rose di pregevolissima fattura e dai colori ammalianti. Ma non si conosce l’identità di chi ha fatto recapitare a Romina Jr. questo bellissimo pensiero.

LEGGI ANCHE –> Laura Chiatti senza veli sul letto | “Ho voglia di te” | FOTO

Romina Carrisi compleanno, chi le ha fatto questi bellissimi fiori?

Magari è stato qualche suo parente? Forse mamma e papà, o forse qualcuno dei suoi fratelli? Per i più maliziosi però potrebbe trattarsi di un nuovo amore, dopo che la ragazza ha vissuto da single per un bel pò. Fino a qualche anno fa lei ha convissuto con un uomo a Los Angeles. Poi però quella storia è finita. In seguito sembra che sia arrivato un nuovo affetto stabile nella sua vita.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi avvistamento a Venezia | “Ingrassata e trasandata” FOTO

Visualizza questo post su Instagram •Capri 2019• #cheannoe’ #chegiornoe’ #restiamoacasa Un post condiviso da Romina Power (@romina_carrisi) in data: 3 Apr 2020 alle ore 2:26 PDT

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.