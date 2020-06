Serie A, stagione 2020/2021: cambia tutto, formula a sorpresa

Il campionato di Serie A riparte, ma si pensa già al futuro: per la stagione 2020/2021 si pensa ad una formula molto particolare, il piano

La conclusione del campionato di Serie A prende forma. Ieri sera è stato ufficializzato il calendario delle dodici giornate restanti del torneo, per finire la stagione entro il 2 agosto e lasciare spazio alle coppe europee in seguito. Manca ancora l’ufficializzazione della ripresa anticipata della Coppa Italia, per la quale si attende il via libera da parte del Governo. Se le cose andranno come previsto, il primo trofeo sarà assegnato il 17 giugno, con le semifinali di ritorno da disputarsi nel weekend precedente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, UFFICIALE: il calendario dalla 27esima alla 35esima giornata

Serie A, la nuova formula con playoff e playout: le ultime

Si deve pensare, tuttavia, anche allo svolgimento della stagione 2020/2021, con un calendario che risentirà per forza di cose dell’inizio ritardato rispetto al solito. Il via potrebbe avvenire ad ottobre, con il mese di settembre dedicato al calciomercato. Per far sì di non compattare eccessivamente il calendario, con competizioni nazionali che dovranno comunque concludersi entro il mese di maggio stante la presenza degli Europei e delle Olimpiadi nell’estate 2021, si pensa ad una formula molto particolare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coppa Italia: Milan, Inter e Juve su tutte le furie per le date

Sulla spinta del presidente Figc Gabriele Gravina, che vede di buon occhio l’introduzione di playoff e playout, la stagione potrebbe infatti strutturarsi in questo modo. Stando a ‘Repubblica’, si potrebbe avere un campionato a due gironi da 10 squadre, con 18 giornate, con un successivo tabellone ad eliminazione diretta per le prime e le ultime posizioni. Una ipotesi suggestiva da tenere in seria considerazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter