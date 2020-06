C’è un fotoreporter che sostiene di essersi imbattuto in Ylenia Carrisi con un avvistamento avvenuto a Venezia. Lui ha scattato questa immagine.

Sono tante le segnalazioni e purtroppo anche le speculazioni che riguardano Ylenia Carrisi, tra un avvistamento e l’altro. Come noto, la primogenita di Al Bano e Romina Power scomparve il 31 ottobre del 1993 mentre si trovava negli Stati Uniti.

E da allora nessuno ha mai più saputo niente di lei. La giovane si trovava a New Orleans, in Luousiana, e pernottava in un albergo assieme ad un controverso personaggio. Lui è Aleksander Masekela, un uomo che viveva facendo il musicista ma che ha avuto più di un problema con la giustizia. Infatti molte donne lo hanno accusato di violenze e di maltrattamenti. Ma lui con il caso di Ylenia Carrisi non c’entra, almeno secondo gli inquirenti. Quest’ultimi infatti non hanno mai trovato alcun elemento in grado di compromettere la posizione e lui ne è sempre uscito pulito da questa storia. Intanto sono passati ben 26 anni da questa vicenda di cronaca nera.

Ylenia Carrisi avvistamento, la testimonianza di un fotoreporter

E nel frattempo non sono mancati gli avvistamenti, tutti da verificare, avvenuti in questa o quella parte del mondo. C’è chi giura di avere visto Ylenia Carrisi in una clinica in Svizzera e chi l’avrebbe avvistata in un convento in Centro America. E poi chi ancora giura di averla avvistata in Ecuador. Uno degli ultimi avvistamenti risale all’anno 2000 in Italia ed a parlarne è il fotoreporter Roberto Fiasconaro. Secondo questi, Ylenia sarebbe stata a Venezia e lui la notò e subitò fu convinto che si trattasse della figlia di Al Bano. Così la fotografò. All’epoca Ylenia aveva 30 anni ma appariva ingrassata e trasandata. Su questa vicenda lo stesso Al Bano bollò la cosa come un episodio di sciacallaggio.

Questo è lo scatto contestato. Secondo alcuni si tratterebbe proprio della giovane sparita nel 1994. Il fotoreporter lo realizzò l’8 aprile del 2000 all’uscita da un teatro, verso mezzanotte.